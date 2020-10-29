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世界旅遊組織：旅遊限制影響大 國際旅遊下降70%

聯合國新聞
桑給巴爾石頭鎮的旅遊業已經停滯不前。(聯合國新聞/Assumpta Massoi)
桑給巴爾石頭鎮的旅遊業已經停滯不前。(聯合國新聞/Assumpta Massoi)

根據最新的世旅組織世界旅遊晴雨表，國際遊客在7月和8月分別下降了81%和79%，這兩個月傳統上是一年中最繁忙的兩個月，也是北半球夏季的旅遊高峰期。與2019年同期相比，截至8月的遊客數量下降了7億抵達人次，這意味著國際旅遊出口收入損失了7300億美元。這是2009年全球經濟和金融危機造成的損失的八倍多。

世旅組織秘書長波羅利卡什維利警告說：“這種前所未有的下降正在產生巨大的社會和經濟後果，並使數百萬個就業機會和企業面臨風險，這強調了以及時和協調的方式安全重啟旅遊業的迫切需要。”

恢復是短暫的

分析顯示，今年前八個月，世界所有地區的入境人數都大幅下降。亞太地區是首個受新冠影響的地區，遊客數量下降了79%，其次是非洲和中東(均為-69%)、歐洲(-68%)和美洲(-65%)。

隨著國際邊界逐漸重新開放，歐洲在7月和8月的降幅相對較小(分別為-72%和-69%)。然而，復甦是短暫的，因為在傳染病增加的情況下，旅行限制和旅遊建議被重新引入。另一方面，亞洲和太平洋地區出現最大跌幅，兩個月均為-96%，反映出中國和該地區其他主要目的地的邊境關閉。

由於這一大流行病的持續不確定性和信心不足，旅行需求仍然低迷。根據最新趨勢，世旅組織預計2020年全年總體降幅接近70%。

預計2021年第三季度國際需求將出現反彈

世旅組織專家小組預測，2021年國際旅遊業將出現反彈，主要會發生在2021年第三季度。然而，約20%的專家認為，反彈可能要到2022年才會出現。旅行限制被視為阻礙國際旅遊業復甦的主要障礙，此外還有病毒遏制緩慢和消費者信心低下。專家們還指出，各國之間缺乏協調一致的應對措施以及經濟環境惡化是複甦的重要障礙。

邊境 就業 美元 聯合國

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