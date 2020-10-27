今年上半年全球外國直接投資下降49% 全年預期仍為負數

23日，北京著名的商業區三里屯太古里，人潮湧湧。(美聯社)

聯合國 貿發會議27日發布最新一期《全球投資 趨勢監測》報告指出，受到新冠疫情 影響，2020年上半年全球海外直接投資同比下降49%，其中發達國家的降幅最為明顯。

報告指出，疫情肆虐以及全球範圍的防疫封鎖措施減緩了現有投資項目的進度，而世界經濟可能滑入嚴重衰退的預期則使得許多跨國企業對於投資新項目持謹慎觀望態度。

貿發會議投資與企業司司長詹曉寧表示，“上半年外國直接投資的降幅高於預期，尤其是發達經濟體，發展中經濟體在疫情危機中的表現相對稍好一些，但前景仍然充滿不確定性。”

發達經濟體遭遇最大降幅

報告顯示，今年上半年發達經濟體的海外直接投資額約為980億美元 ，與2019年相比減少了75%。歐洲經濟體，尤其是荷蘭和瑞士發生了大幅度的資本流入逆轉，流入北美的海外直接投資也下降了56%，為680億美元。

相比之下，發展中經濟體的海外資本流入僅下跌16%，甚至低於預期，這主要是得益於中國經濟所展現出的強勁韌性。與2019年相比，亞洲的海外投資流入減少了12%，非洲減少28%，拉美和加勒比地區減少25%。

報告顯示，2020年前六個月，亞洲的發展中國家佔據了全球海外直接投資的半數以上，而由於俄羅斯的數據大幅回落，導致轉型期經濟體總體海外資本流入重挫81%。

報告顯示，各領域的海外直接投資都因疫情影響而出現萎縮。今年前三季度的跨境併購總額為3190億美元，與去年同期相比下跌21%，數字行業持續活躍的併購操作幫助控制了跌幅。

報告表示，今年前八個月，作為未來投資趨勢指標之一的綠地投資額為3580億美元，發展中國家在這一領域的降幅為49%，大大高於發達經濟體的17%，反映出前者在推出經濟支持方案領域的能力仍然有限。

報告指出，跨境項目融資交易在前三季度減少了25%，其中第三季度的跌幅最大，說明下跌速度正在加快。

全年預期仍為負數

報告預計今年全年的海外直接投資額降幅約在30-40%之間，隨著部分投資活動在第三季度逐漸重啟，發達國家的下行曲線有望趨於平緩，而流入發展中經濟體的資本數量則可能進一步止跌企穩，東亞地區已經出現明顯的複蘇勢頭。

報告同時指出，海外資本流動仍將取決於疫情的發展走向，以及各國為緩和經濟衝擊所實施的政策的有效性，此外，地緣政治風險加劇也進一步增加了不確定性。

儘管在今年遭遇下跌，但貿發會議表示，海外直接投資仍是發展中國家最為重要的外部融資來源，截至2019年底，全球的海外直接投資已達37萬億美元。