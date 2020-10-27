我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選前進攻！白登喬州演說 試圖將其「翻藍」

國際足壇不平靜 FIFA主席也確診新冠肺炎

今年上半年全球外國直接投資下降49% 全年預期仍為負數

聯合國新聞
23日，北京著名的商業區三里屯太古里，人潮湧湧。(美聯社)
23日，北京著名的商業區三里屯太古里，人潮湧湧。(美聯社)

聯合國貿發會議27日發布最新一期《全球投資趨勢監測》報告指出，受到新冠疫情影響，2020年上半年全球海外直接投資同比下降49%，其中發達國家的降幅最為明顯。

報告指出，疫情肆虐以及全球範圍的防疫封鎖措施減緩了現有投資項目的進度，而世界經濟可能滑入嚴重衰退的預期則使得許多跨國企業對於投資新項目持謹慎觀望態度。

貿發會議投資與企業司司長詹曉寧表示，“上半年外國直接投資的降幅高於預期，尤其是發達經濟體，發展中經濟體在疫情危機中的表現相對稍好一些，但前景仍然充滿不確定性。”

發達經濟體遭遇最大降幅

報告顯示，今年上半年發達經濟體的海外直接投資額約為980億美元，與2019年相比減少了75%。歐洲經濟體，尤其是荷蘭和瑞士發生了大幅度的資本流入逆轉，流入北美的海外直接投資也下降了56%，為680億美元。

相比之下，發展中經濟體的海外資本流入僅下跌16%，甚至低於預期，這主要是得益於中國經濟所展現出的強勁韌性。與2019年相比，亞洲的海外投資流入減少了12%，非洲減少28%，拉美和加勒比地區減少25%。

報告顯示，2020年前六個月，亞洲的發展中國家佔據了全球海外直接投資的半數以上，而由於俄羅斯的數據大幅回落，導致轉型期經濟體總體海外資本流入重挫81%。

報告顯示，各領域的海外直接投資都因疫情影響而出現萎縮。今年前三季度的跨境併購總額為3190億美元，與去年同期相比下跌21%，數字行業持續活躍的併購操作幫助控制了跌幅。

報告表示，今年前八個月，作為未來投資趨勢指標之一的綠地投資額為3580億美元，發展中國家在這一領域的降幅為49%，大大高於發達經濟體的17%，反映出前者在推出經濟支持方案領域的能力仍然有限。

報告指出，跨境項目融資交易在前三季度減少了25%，其中第三季度的跌幅最大，說明下跌速度正在加快。

全年預期仍為負數

報告預計今年全年的海外直接投資額降幅約在30-40%之間，隨著部分投資活動在第三季度逐漸重啟，發達國家的下行曲線有望趨於平緩，而流入發展中經濟體的資本數量則可能進一步止跌企穩，東亞地區已經出現明顯的複蘇勢頭。

報告同時指出，海外資本流動仍將取決於疫情的發展走向，以及各國為緩和經濟衝擊所實施的政策的有效性，此外，地緣政治風險加劇也進一步增加了不確定性。

儘管在今年遭遇下跌，但貿發會議表示，海外直接投資仍是發展中國家最為重要的外部融資來源，截至2019年底，全球的海外直接投資已達37萬億美元。

投資 疫情 美元 聯合國

上一則

岌岌可危！歐洲ACI：歐洲近200座機場瀕臨破產

下一則

英國2021年底禁售鎖機版手機

延伸閱讀

日本宣布將在2050年實現淨零排放 聯合國讚許

日本宣布將在2050年實現淨零排放 聯合國讚許
WSJ：美擬提供援助 換取發展中國家棄用華為及中興

WSJ：美擬提供援助 換取發展中國家棄用華為及中興
IIF：美大選引發不確定性 新興市場資金可能大量流出

IIF：美大選引發不確定性 新興市場資金可能大量流出
少數族裔感染率未降 不得晉級

少數族裔感染率未降 不得晉級

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
菲利普親王（中），本來和兩個孫子威廉（左二）、哈利（右一）都很親近。圖／路透資料照片

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

2020-10-24 10:13
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離

影／華人區兩場山火夾擊 萬畝燒焦 10萬居民強制撤離
民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村

民眾憂選後動亂 你買槍枝 我囤衛生紙 他想躲到鄉村
紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡

紐約下城曝二死命案 華裔男子先殺人後飲彈自盡
52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

52票：48票 參院投票通過 巴瑞特出任大法官

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升

白登擴大領先！密、威、賓3州 支持度猛升