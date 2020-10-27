日本宣布將在2050年實現淨零排放 聯合國讚許

日本首都東京需要大量電力來為這座城市供電。(Unsplash/Jezael Melgoza)

作為減緩全球氣溫上升、防止人為氣候變化最具破壞性影響的全球努力的一部分，日本 今天宣布將在2050年前將碳排放降至零。聯合國 秘書長古特瑞斯當天通過發言人發表聲明，對這一舉動表示。

聯合國發言人杜加里克在所發表的聲明中說:“日本首相菅義偉宣布日本承諾到2050年實現淨零排放，這是一個非常重要的積極發展，秘書長對此感到非常鼓舞，並在此對菅義偉首相的領導力表示讚賞。”

日本宣布這一消息的兩周前，古特瑞斯曾向聯合國會員國發出呼籲，希望他們承諾到2050年實現碳中和，並提交更雄心勃勃的國家自主貢獻計劃——每個國家在其中應闡明它將如何減少國家排放，並適應氣候變化的影響。

聲明說，古特瑞斯現在期待著世界第三大經濟體日本宣布具體的政策措施以及一項經過修訂的雄心勃勃的國家自主貢獻計劃書，以趕在定於2021年11月在格拉斯哥舉行的第二十六屆聯合國氣候變化框架公約締約方會議之前發布。

聲明表示：“秘書長毫不懷疑，日本擁有到2050年實現淨零排放的所有必要的技術、財政和工程工具。他相信，日本也將幫助發展中國 家實現同樣的目標，包括通過技術援助和對可再生能源的公共和私人融資”。

一個月前，中國國家主席習近平在聯合國首腦會議上表示，中國的目標是在2030年前達到碳排放峰值，並在2060年達到碳中和。

習近平承諾相應修改中國的國家自主貢獻，並呼籲所有國家履行其在2015年《巴黎協定》下的承諾，該協定尋求將本世紀全球氣溫上升保持在比工業化前水平低2攝氏度以下，並努力將氣溫上升進一步限制在1.5攝氏度以內。

歐盟也承諾到2050年實現碳中和。

美國沒有做出類似的承諾。在2017年表示退出《巴黎協定》後，它最早可能在下周總統選舉後立即正式退出該協定。