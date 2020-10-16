WHO：跨國實驗證明瑞德西韋和羥氯奎寧療效甚微

德國柏林，一位醫護人員正給民眾進行新冠病毒檢測。(美聯社)

世界衛生組織今天表示，僅在六個月內，世界上最大的新冠療法隨機對照試驗針對用於治療新冠的幾種主要再利用藥物的有效性提供了結論性的證據。

由世界衛生組織協調的團結療法試驗的中期結果表明，瑞德西韋 (Remdesivir)、羥氯奎寧 (hydroxychloroquine)、洛匹那韋/利托那韋和乾擾素方案似乎對住院患者的28天死亡率或新冠病人的住院過程影響很小或沒有影響。

值得注意的是，美國總統川普在感染新冠病毒後曾服用瑞德西韋。此前，他還曾表示自己服用過羥氯奎寧，並將其稱為對抗新冠的特效藥。

瑞德西韋是一種新型實驗性廣譜抗病毒藥物，曾用於抗伊波拉病毒的治療。羥氯奎寧是一種免疫抑制和抗寄生蟲藥物，被用來預防和治療瘧疾、狼瘡和關節炎。

世界衛生組織表示，實驗覆蓋了30多個國家，研究了這些治療對住院患者總死亡率、開始給肺提供空氣和住院時間的影響。藥物的其他用途，例如在社區治療患者或用於預防，將需要使用不同的試驗進行檢查。

「團結實驗」是世界衛生組織及其合作夥伴發起的一項國際臨床試驗，旨在幫助找到有效治療2019冠狀病毒病的方法。

團結試驗將治療方案與標準護理進行比較，以評估它們對2019冠狀病毒病的相對有效性。團結試驗在多個國家招募患者，旨在快速發現是否有任何藥物能夠減緩疾病進展或提高存活率。

2019冠狀病毒病給衛生系統帶來巨大壓力，因而世衛 組織考慮試驗需達到一定速度和規模。一般隨機臨床試驗的設計和實施需要數年時間，但團結試驗會把所需時間減少80%。

世衛組織表示，團結療法試驗取得的進展表明，即使在新冠大流行期間，開展大型國際試驗也是可能的，這一實驗快速和可靠地回答了與療法有關的關鍵公共衛生問題。剛剛取得的試驗結果正在審查中，將在醫學雜誌上發表。

世衛組織表示，團結試驗的全球平台已準備好快速評估有希望的新治療方案，有近500家醫院可以作為試驗地點開放。新的抗病毒藥物、免疫調節劑和抗新冠病毒的單克隆抗體正在被考慮進行評估。

世衛組織表示，有100多個國家已經參加或表示希望參加團結實驗。