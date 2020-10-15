WHO首席科學家：讓新冠蔓延以實現群體免疫 後果嚴重

一名志願者在接受美國輝瑞（Pfizer）藥廠研發的新冠試驗疫苗注射。(美聯社)

世界衛生組織首席科學家蘇米亞·瓦米娜森（Soumya Swaminathan）14日在英國《每日電訊報》發表署名專欄文章指出，隨著新冠大流行在各國造成對這一疾病的倦怠感，一些人在鼓吹所謂的自然“群體免疫”策略，稱這一方法可以通過“有重點的保護措施”得以安全地實施，這聽上去很簡單，但事實卻並非如此。

瓦米娜森表示，群體免疫意味著要全面開放社會，但同時“屏蔽”老年人和一些容易出現並發症的患者，以便在未來6個月在沒有疫苗 的情況下實現群體免疫。

瓦米娜森指出，首先，群體免疫是通過接種疫苗保護人們免受病毒侵害而實現的，並不是通過將人們暴露其中。例如，針對麻疹病毒的群體免疫要求大約95％的人接種疫苗。一旦對麻疹獲得免疫，這一群體將提供保護性的緩衝，以防止麻疹病毒繼續傳播並感染其餘未接種疫苗的5％人口。

第二，我們遠遠沒有達到阻止這種疾病傳播所需的免疫力水平。研究顯示，全球只有不到10％的人口顯示出感染新冠病毒的證據。這意味著絕大多數人仍然容易感染這一病毒。

為了實現針對新冠病毒的群體免疫，據估計，全球至少有60％至70％的人口需要感染新冠病毒，相當於超過50億人，如果沒有疫苗，這可能要花費數年時間。

此外，與其他冠狀病毒一樣，不能排除反复感染新冠病毒的風險，因為據報導已經出現二次感染的病例。

第三，不加控制地讓病毒在人群中傳播會對社區和衛生系統造成毀滅性後果。太多人會發展成嚴重疾病並死亡，大量患者將湧入醫院，特別是在北半球的流感季節來臨之際，社區將因大量需要護理的人而遭到破壞。

第四，認為新冠病毒僅老年人和有潛在疾病的人造成嚴重影響是錯誤的。研究表明，新冠病毒病死亡率隨著年齡的增長而顯著增加，但是許多沒有基礎健康狀況的年輕人也已經發展成重症並死亡。在意大利新冠暴發的高峰時期，重症監護病房中多達15％的人不到50歲。

最後，理論上所說的“有重點的保護”將如何在現實世界中奏效？世衛 組織已經鼓勵各國政府保護高危人群，作為公共衛生措施的一部分，但只有與其他措施一起實施才能奏效。選擇單一的干預措施而無視本地傳播的現實，將是不明智、無效和致命的。

瓦米娜森強調，正如世衛組織總幹事譚德塞 所說，讓病毒肆意蔓延與封閉社會，並不是唯一的兩種選擇。

瓦米娜森指出，與其浪費寶貴的資源來區分高危人群，不如將精力集中在應對病毒上：開展強大的檢測和接觸者追踪，針對當地情況制定有針對性的干預措施，提供如何保護自己和親人的信息。

瓦米娜森表示，現在，我們擁有比九個月前更好的新工具。例如，許多國家/地區都配備了更訓練有素的醫務人員，提供了更好的診治方案，以及有助於追踪接觸者和患者的數字應用程序。各國政府必須採取果斷行動，以抑制病毒傳播，降低死亡率並賦予社區權能，以採取必要的措施保護民眾。

她表示，目前全球已有200多種候選疫苗，其中幾種處於臨床試驗的最後階段。最早在明年，我們也許可以獲得有限的有效疫苗。在這種情況下，我們確實可以努力實現安全的群體免疫。