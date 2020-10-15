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WHO：結核病防治進展「岌岌可危」

聯合國新聞
烏克蘭一家醫院裡，醫護人員正在觀察病人肺部X光片。(美聯社)
烏克蘭一家醫院裡，醫護人員正在觀察病人肺部X光片。(美聯社)

世界衛生組織今天呼籲採取緊急行動，同時提供充足資金，來維持全球抗擊結核病的進展，並警告稱，全球結核病預防和治療目標可能會落空。

世衛組織的數據顯示，儘管2015年至2019年間結核病病例減少了9%，死亡人數下降了14%，但獲得結核病治療服務仍然是一個挑戰。

世衛組織總幹事譚德賽在宣布這一結論時表示，公平獲得高質量和及時的診斷、預防、治療和護理仍然是一項挑戰。

他指出，如果人們要在2022年實現目標，就迫切需要在全球範圍內加快行動。

結核病由結核桿菌引起，最常影響肺部，當患者咳嗽、打噴嚏或吐痰時，結核桿菌會通過空氣傳播。儘管它是一種可以治癒的疾病，但許多人死於結核病，也是艾滋病毒攜帶者死亡的主要原因。

大約90%的患者生活在30個國家。大多數患這種疾病的人都是成年人，男性病例比女性多。

嚴峻的挑戰

世衛組織的數據顯示，2019年約有140萬人死於結核病相關疾病，在當年估計患有結核病的1000萬人中，約有300萬人沒有得到診斷或沒有向所在國正式報告。

對於耐藥結核病患者來說，情況更加嚴峻。 2019年，約有46.5萬人被診斷為耐藥結核病，其中超過半數以上的患者無法獲得治療。

世衛組織表示，在擴大結核病治療覆蓋面方面也取得了有限的進展，其中資金是一項重大挑戰。 2020年，用於結核病預防、診斷、治療和護理的資金達到65億美元，約為2018年世界領導人商定的130億美元目標的一半。

此外，新冠病毒病大流行造成的服務中斷導致了進一步的挫折。在許多國家，人力、財力和其他資源已從結核病重新分配到新冠疫情應對工作上，同時數據收集和報告系統也受到了影響。

新冠疫情期間的結核病治療

根據世衛組織的指導方針，各國已採取措施減輕新冠疫情對基本結核病服務的影響，包括加強感染控制。

目前，共有108個國家--包括21個結核病負擔高的國家--擴大了數字技術的使用，以提供遠程諮詢和支持。各國還鼓勵以家庭為基礎的治療，提供全口服治療和預防性治療，以減少患者到衛生機構就診的需要。

世衛組織全球結核病規劃主任卡塞瓦(Tereza Kaseva)表示，各國、民間社會和其他合作夥伴已聯手確保為有需要的人維持結核病和新冠病毒病的基本服務。

她指出，這些努力對於加強衛生系統、確保所有人的健康和拯救生命至關重要。

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