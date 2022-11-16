民主黨如何擋下紅潮？專家：共和黨激進派未獲選民共鳴

前總統川普。(美聯社)

共和黨 在今年期中選舉原本被看好能一口氣拿下參眾兩院多數，但最後參院多數落空，眾院多數並未一蹴可幾，黨內出現檢討聲浪。至於民主黨 擋住共和黨掀起的「紅潮」(red wave)的關鍵為何，拜登政權交接團隊成員、前總統歐巴馬連任選舉競選團隊全國新聞秘書勒波特(Ben LaBolt)分析，共和黨內支持前總統川普 「讓美國再度偉大」(MAGA)路線的候選人、信奉選舉陰謀論的極端主義者，得票表現都不如預期，因為這些候選人的激進主張無法獲得選民共鳴。

勒波特接受福斯數位新聞(Fox News Digital)專訪時說，溫和派共和黨眾院候選人這次選舉表現符合原先預估，但投靠「讓美國再度偉大」陣迎以及拒絕承認2020年大選結果的極端主義派人士，在選情呈現五五波的選區幾乎全面落敗，因為這些候選人過度激進的主張難以說服選民。

勒波特表示，拜登總統與民主黨這次選舉表現超出外界意料，因為挑選了符合主流民意的候選人，並且喊出為勞工階層降低生活開銷、對抗極端主義等政見。

共和黨資深民調專家艾瑞斯(Whit Ayres)則說，共和黨候選人選情艱困的原因，包括了最高法院推翻保障墮胎權重大判例、川普背書因素等。

艾瑞斯說，贏得這次選舉對共和黨來說本來如同探囊取物，但由於墮胎權判例被推翻，導致婦女票、年輕選票受到刺激而反對共和黨，川普背書人選當中則有許多條件不佳或第一次參選的新人，「這些人在初選雖然可以脫穎而出，到了大選卻贏不了」。

民主黨民調專家雷克(Celinda Lake)受訪時表示，婦女及年輕選民在這次選舉明確表達聲音，與共和黨畫清界線。

雷克指出：「婦女與年輕選民都已表明，他們拒絕川普主義，拒絕分化。」

民主黨選舉策略顧問塞特茲爾(Christy Setzer)表示，共和黨候選人在多個選區慘敗，證明了「人民對於瘋狂鬧劇已經厭煩」。

塞特茲爾分析，至少在民主黨居多數的藍州(blue states)以及兩黨實力各半的紫州(purple states)，選民透過選票表達強烈訊息，不想再聽到有關跨性別兒童參加體育比賽的爭吵，也不想再聽到所謂川普勝利遭到偷竊的選舉陰謀論，「選民想要的是回歸正常政治，想要確保尊重民主」。

塞特茲爾表示，激進理念在紅州頗為吃香，某些選區則進一步變成深紅，但在拜登總統2020年贏得勝利的幾個選民族群裡，共和黨候選人這次表現非常不理想，包括婦女、少數族裔以及獨立選民。塞特茲爾說：「通貨膨脹是暫時的，可是獨裁主義確是可以永久存在的。」