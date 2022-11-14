「共和黨已死」馬州州長霍根批川普：三振出局

圖為共和黨的馬里蘭州州長霍根8日嚴批川普要為共和黨在期中選舉失利，負最大責任。(美聯社)

期中選舉 過後第一個周日，共和黨 人參加新聞評論節目時，刻意與前總統川普 保持距離。被認為可能角逐共和黨2024年總統初選的馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)接受有線電視新聞網(CNN)「國情咨文」(State of the Union)專訪時指出：「我從2020年以來就一直在講，我們應該回歸到爭取更多民眾的政黨，讓共和黨可以在艱困選區獲得勝利，如同我在馬里蘭州一樣。我覺得與一周之前相比，如今道路已經變得較為寬敞。」

這些共和黨人雖然沒有指名道姓指責前總統川普要為期中選舉失利負責，但在訪談中，針對川普是否必須負責的提問時，這些人都迴避不答。

紐約時報分析，雖然包括佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)在內等要角受到越來越多矚目，但過去半年裡，川普在共和黨內制霸地位與影響力，無人能出其右。為何這次期中選舉表現不如外界預期，12日晚間則確定民主黨保住參院多數，共和黨人13日接受周日新聞談話節目訪問時提出各種說法，某些人則駁斥外界對共和黨的指責。

共和黨籍路易斯安納州聯邦參議員卡西迪(Bill Cassidy)13日接受國家廣播公司(NBC)「面對新聞界」(Meet the Press)節目訪問時說：「我們不是邪教。我們並沒有讓我們的政黨變成一人專斷。」卡西迪表示：「如果有現任總統，現任總統就是我們政黨的領導人。」

共和黨籍阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目訪問時，論述與卡西迪幾乎相同。柯頓說，任何政黨淪為在野黨的時候，如同現在共和黨的狀況，「我們不是聽命於單一領袖的」。他說，包括他自己與德桑提斯、喬治亞州州州長坎普(Brian Kemp)、維吉尼亞州州長楊京(Glenn Youngkin)以及南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)等人，都算是共和黨領導。

共和黨籍印地安納州聯邦眾議員班克斯(Jim Banks)於「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目中則說，川普應該繼續領導共和黨。班克斯說，川普2016年、2020年參選總統時，共和黨贏得國會席次比川普沒有參選的2018年、2022年期中選舉增加許多。

圖為共和黨聯邦參議員霍利13日嚴批川普要為期中選舉失利，負最大責任，直稱「共和黨已死」，必須重生。(美聯社)

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)12日在推特發文寫道，舊的共和黨「已經死亡」，「到了將它掩埋的時候了，要建立新氣象」。

霍根在CNN專訪中把共和黨期中選舉表現欠佳歸咎於川普，並說共和黨應該要有新的領導階層。他說：「這是川普害我們輸掉的連續第三場選舉了，若是三振，就該出局。」

對於喬治亞州聯邦參議員必須進入第二回合投票，霍根表示，倘若川普11月15日宣布再次角逐2024年大選、持續以種族歧視言論抨擊楊京，共和黨喬州候選人沃克(Herschel Walker)必定敗選。