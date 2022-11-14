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州務卿之戰 共和黨關鍵6州敗選 戳破大選舞弊論

編譯潘勛／綜合13日電
前總統川普不甘認輸的2020大選舞弊說的陰謀論，在8日的期中選舉中遭到選民普遍質疑否定，造成共和黨選舉失利。(美聯社)
前總統川普不甘認輸的2020大選舞弊說的陰謀論，在8日的期中選舉中遭到選民普遍質疑否定，造成共和黨選舉失利。(美聯社)

華盛頓郵報13日報導，支持前總統川普、否認2020年選舉結果的共和黨州務卿候選人，在8日舉行的期中選舉六大關鍵州莫不敗北，無一倖免，此中釋出的訊號是國人對川普的無稽之談已經生厭。

挺川派有的連初選都沒過

呼應川普「大選舞弊論」而競選密西根、亞利桑納、內華達州務卿的共和黨候選人12日晚間均確定敗選，而喬治亞州川普派候選人甚至連5月黨內初選都無法出線；在賓州，全國最出名的2020選舉否定者馬垂諾(Doug Mastriano)競選得任命州務卿的賓州州長，結果落選；另在威斯康辛州，力挺川普謬論的共和黨州長候選人敗選，效果上等於阻止共和黨採取行動，把選委會置諸黨派控制之下。

前總統川普不甘認輸的2020大選舞弊說的陰謀論，在8日的期中選舉中遭到選民普遍質...
前總統川普不甘認輸的2020大選舞弊說的陰謀論，在8日的期中選舉中遭到選民普遍質疑否定，造成共和黨選舉失利。圖為川普8日佛州投票後走出投票站。(Getty Images)

川普派候選人今年期中選協同競選聯邦及州級公職，包括一度不被重視的州務卿；在很多州，州務卿是州內選務最高級官員。

有些川普派候選人揚言「取消認證」2020年選舉結果，不理睬法學專家指出那根本不可能；另些候選人矢言不用電子計票機、一律人工計票，或者封殺郵寄選票。他們的競選政綱都是川普的大選舞弊論；他們出來選公職引發嚴重顧慮，生怕選民的意願可以被顛覆，2024年及往後的選舉不再自由、公平。

選務官員及投票權人士指出，這些大選舞弊論的支持者落選，代表選民踏上矯正之路，選出更老練、較不極端的候選人，另反映選民渴望穩定，相信國家的選舉大致上很安全。

五名落選的川普派候選人當中，只有威州的米歇爾斯(Tim Michels)在19日下午承認敗選，其他人迄今都不承認大選舞弊論導致他們受挫。選舉權促進人士認為，他們對8日選舉結果閉口不語，意味著攻擊國家選舉的正直，不會是勝選方程式。

「共和黨人都累了」曝選民心聲

內州州務卿勝選人阿奎勒(Cisco Aguilar)指出，共和黨人都累了，瞧出大選舞弊論不是致勝之道，自己認為他們聽到選民的心聲。

亞州芬臣失利 仍不認輸

但在亞利桑納州，競逐州務卿失利的共和黨籍州眾議員芬臣(Mark Finchem)還不承認敗選，另批評說他已輸的是「假新聞」；他指出官方還在計票，並於12日在推特上發文說，「參加馬拉松賽事，不能在第15哩路就退出，選舉也一樣，要到最後一張合法選票都算到才告結束」。

共和黨失利的另一因素在包括川普等很多人不鼓勵郵寄選票，很可能壓低共和黨人的投票率；芬臣甚至還慫恿選民8日投票快結束才現身，用臨時登記來投，讓不少共和黨策士傻眼。

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