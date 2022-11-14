美國會若分治 埋兩黨惡鬥隱憂 政府失能加劇

期中選舉後，結果可能會讓國會分黨而治，繼續引發政治議事僵局，各方擔憂。(美聯社)

內華達州聯邦參議員馬斯托(Catherine Cortez Masto)以些微差距驚險連任，成為民主黨 在參院 的第50席，使民主黨保住參院的掌控權，而共和黨 在眾院席次仍然領先，顯示美國不只將面對「分治政府」，還面臨「分治國會」，埋下兩黨惡鬥隱憂，對投資人來說，這將代表美國政府失能將加劇。

眾院的最後結果還需要幾天時間才能揭曉，但共和黨有望在眾院取得微薄席次優勢的掌控權，因此民主黨掌控參院，成為總統拜登的重大勝利，得以躲過「完全跛腳」的最糟命運。如果民主黨籍參議員沃諾克(Raphael Warnock)能在12月6日的喬治亞州複選戰勝共和黨的沃克(Herschel Walker)，民主黨在參院的優勢就可擴大至51席對49席。

民主黨掌控參院，也讓拜登提名的聯邦法官與政府人事能夠過關，並可為拜登的政策議程護航，免於受到共和黨的掣肘，確保政局不致淪於看共和黨臉色。

但這也埋下兩黨惡鬥的隱憂，因為共和黨可能以讓政府關門、潛在債務違約為威脅，與民主黨討價還價，特別是國會明年須提高舉債上限。財長葉倫已警告，若國會無法提高舉債上限，將對美國的信用評等和金融市場的運作造成「重大威脅」。

歷史經驗顯示，分治國會常造成政策僵局，特別是共和黨在眾院只有小幅領先優勢，將壯大右派陣營或個人候選人的影響力，讓黨團更難掌控議題，專家指出，這代表將有更多「財政爭鬥」，加劇市場震盪，甚至可能重演2011年舉債上限僵局導致美國失去3A信評、引爆全球股災的事件。

如今共和黨選情最多只能稱為慘勝，將面臨另一個嚴峻考驗：2024年是否要支持川普三度問鼎白宮。川普已預告15日將有「重大宣布」，預料將宣布再選總統。

面對新政局，巴隆金融周刊(Barron's)指出，投資人能考慮所謂的換股操作策略，也就是實現目前持股的獲利，並以選擇權買權維持部位，由於目前有許多相互衝突的趨勢在主導美股，有耐心且資本充足的投資人，不妨買進股價受創的藍籌股。