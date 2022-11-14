裴洛西不排除再任眾院黨領袖 支持拜登連任

圖為眾議長裴洛西11日在埃及出席聯合國氣候COP27會議上發言。(Getty Images)

民主黨 已保證掌控國會參院，但眾院 控制權仍然待定，沒有一個黨迄今取得多數黨所需的218個席位，眾院議長裴洛西 的未來也在未定之中。她13日受訪時閉口不談未來計畫，但認為由於民主黨的期中選舉表現強勁，部分黨內同僚敦促她尋求連任眾院民主黨領袖，她還表示，拜登總統2024年應當尋求連任。

裴洛西說，民主黨仍有機會贏得眾院多數，她未來數周將決定是否競選眾院領袖，「我個人不會尋求任何事，但黨內同事要求我考慮參選。」她指的是11月30日舉行的眾院民主黨領袖選舉。

裴洛西表示，此次眾院民主黨領袖的選舉「事關重大，因為下一次將是總統選舉」。

裴洛西拒絕預測民主黨能否繼續保住眾院控制權，但她對紐約州四名民主黨眾議員的失利感到遺憾，包括民主黨國會競選競選委員會主席馬隆尼(Sean Maloney)。她說：「我們仍認為有機會取得眾院多數，此前沒人預計我們的選舉會如此接近，我們期待獲勝。」

裴洛西表示拜登總統應尋求連任，理由是他取得了重大立法成就，包括基礎設施法和降低通膨法，以及在他的領導下創造了數百萬個工作。裴洛西說：「拜登是偉大的總統，他有偉大的紀錄繼續連任。」

裴洛西自2003年以來一直擔任眾院民主黨領袖，為美國首位女議長。民主黨2018年掌握眾院控制權後，她與黨內成員達成協議，將擔任兩個任期四年的眾院民主黨領袖。

82歲的裴洛西尚未宣布她的未來打算，同樣80多歲的眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)和民主黨黨鞭克萊本(Jim Clyburn)的未來計畫也不得而知，但眾院部分民主黨少壯派敦促他們交棒給年輕一代。

裴洛西表示，她是否競選眾院領袖的決定與她的家庭有關，也與黨內同事有關，「民主黨需要以團結姿態迎接新國會和2024年大選，我們仍有機會，有許多途徑施加影響力，議長的權力很大，但我永遠有影響力」。

裴洛西談到她的丈夫遇襲受傷時，表示他目前恢復順利，但康復將是一個漫長的過程。她痛批共和黨人對襲擊事件所持的荒謬和毫不在乎態度，前總統川普等人對此輕描淡寫甚至傳播假訊息，「他們的反應是可恥的」。