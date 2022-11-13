猶他州麥馬林落選參議員 顯示「獨立派」難敵兩黨體制
今年的期中選舉中，民主黨在深紅的猶他州未提候選人，禮讓前共和黨人麥馬林(Evan McMullin)以獨立候選人身分挑戰共和黨籍現任聯邦參議員麥克李(Mike Lee)，選前麥馬林吸收到外圍獻金千百萬元，用來對付麥克李，但最後得票仍輸十個百分點以上，麥克李順利連任。美聯社分析認為兩黨由其中都能學到教訓，如何在深紅、深藍州打選戰。
一些民主黨人認為，支持麥馬林還是值得的，畢竟選戰轉移了猶他州政治對話，打得有看頭，迫使麥克李為選戰斥資要比2016年要多出一倍。但其他民主黨人不以為然，認為沒派最強「母雞」，無法帶領其他競選其他較低階公職的黨籍候選人提振聲勢。
民主黨猶他州第二大郡黨主席凱蒂‧亞當斯—安德頓(Katie Adams-Anderton)表示，禮讓麥馬林讓她要建設候選儲備梯隊，變得困難許多，原因是無法說服候選人向前衝，民主黨會支持他們。
猶他州名列全國成長最快的州，民主黨希望隨著該州選民層變年輕、更都市化，能更有競爭力。只是共和黨目前控有猶他州的兩席聯邦參議員席次、四席聯邦眾院席次、所有州級選舉公職，州議會占絕大多數，本周優勢還更擴大。
鹽湖城郡市長珍妮‧威爾森(Jenny Wilson)四年前自己出來選聯邦參議員，但她這次支持民主黨禮讓麥馬林的決定，認為這樣讓麥克李汗流浹背，雖然麥馬林最後輸了，但民主黨團結支持獨立候選人，讓選戰有看頭；她希望麥克李選時不敢大意，選後能吸收教訓，在參院投票時能有忌憚。
猶他州還在計票，但麥克李可望以十個百分點以上優勢擊敗麥馬林；話雖如此，這個幅度已比2016年他狂勝生鮮果菜業者斯諾(Misty Snow)41個百分點要少得多；而且麥馬林團隊認為差距本不該這麼大。
麥馬林的得票，要比民主黨候選人在四席猶他國會眾議院選區的總得票還多10萬張以上，但是目前結果顯示，兩黨選民因對決而取得投票意願，就算他出來選，仍不足以催出投票率，打敗兩黨體制。
獨立候選人在佛蒙特、緬因兩州聯邦參院選舉獲勝沒錯，但在深紅州如猶他，政黨政治仍深植選民心中，認為很重要。
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