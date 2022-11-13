猶他州麥馬林落選參議員 顯示「獨立派」難敵兩黨體制

麥克布倫在猶他於以獨立候選人身分挑戰聯邦參議員麥克李功敗垂成，顯示獨立候選人的政治空間很小。(Getty Images)

今年的期中選舉 中，民主黨 在深紅的猶他州 未提候選人，禮讓前共和黨人麥馬林(Evan McMullin)以獨立候選人身分挑戰共和黨籍現任聯邦參議員麥克李(Mike Lee)，選前麥馬林吸收到外圍獻金千百萬元，用來對付麥克李，但最後得票仍輸十個百分點以上，麥克李順利連任。美聯社分析認為兩黨由其中都能學到教訓，如何在深紅、深藍州打選戰。

一些民主黨人認為，支持麥馬林還是值得的，畢竟選戰轉移了猶他州政治對話，打得有看頭，迫使麥克李為選戰斥資要比2016年要多出一倍。但其他民主黨人不以為然，認為沒派最強「母雞」，無法帶領其他競選其他較低階公職的黨籍候選人提振聲勢。

民主黨猶他州第二大郡黨主席凱蒂‧亞當斯—安德頓(Katie Adams-Anderton)表示，禮讓麥馬林讓她要建設候選儲備梯隊，變得困難許多，原因是無法說服候選人向前衝，民主黨會支持他們。

猶他州名列全國成長最快的州，民主黨希望隨著該州選民層變年輕、更都市化，能更有競爭力。只是共和黨目前控有猶他州的兩席聯邦參議員席次、四席聯邦眾院席次、所有州級選舉公職，州議會占絕大多數，本周優勢還更擴大。

鹽湖城郡市長珍妮‧威爾森(Jenny Wilson)四年前自己出來選聯邦參議員，但她這次支持民主黨禮讓麥馬林的決定，認為這樣讓麥克李汗流浹背，雖然麥馬林最後輸了，但民主黨團結支持獨立候選人，讓選戰有看頭；她希望麥克李選時不敢大意，選後能吸收教訓，在參院投票時能有忌憚。

猶他州還在計票，但麥克李可望以十個百分點以上優勢擊敗麥馬林；話雖如此，這個幅度已比2016年他狂勝生鮮果菜業者斯諾(Misty Snow)41個百分點要少得多；而且麥馬林團隊認為差距本不該這麼大。

麥馬林的得票，要比民主黨候選人在四席猶他國會眾議院選區的總得票還多10萬張以上，但是目前結果顯示，兩黨選民因對決而取得投票意願，就算他出來選，仍不足以催出投票率，打敗兩黨體制。

獨立候選人在佛蒙特、緬因兩州聯邦參院選舉獲勝沒錯，但在深紅州如猶他，政黨政治仍深植選民心中，認為很重要。

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