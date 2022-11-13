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民主黨奪下參院 共和黨拿下喬州複選也無力回天

編譯彭尚興／綜合12日電
喬治亞州民主黨籍聯邦參議員沃諾克(左)與共和黨挑戰者沃克(右)在8日的期中選舉中得票都未過半，將在12月複選。兩個陣營都秣馬厲兵，準備再戰。(路透)
喬治亞州民主黨籍聯邦參議員沃諾克(左)與共和黨挑戰者沃克(右)在8日的期中選舉中得票都未過半，將在12月複選。兩個陣營都秣馬厲兵，準備再戰。(路透)

2022年期中選舉喬治亞州參院席次之爭，由於三名候選人得票都未過半，確定要在12月6日舉行複選。因為該州規定，候選人必須獲得超過50％選票數，才能當選。

目前由於內華達州參議員一席在12日晚確定由民主黨獲得，即意謂著民主黨已掌握50席，成為多數黨。共和黨即使在喬州複選中獲勝，仍無法取得多數黨地位。

在本月8日的第一次投票中，民主黨籍現任聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)獲得票數稍微領先，但與共和黨籍挑戰者沃克(Herschel Walker)之間，兩人得票率相差不到1個百分點，至於第三位候選人、獨立派無黨籍的奧利佛(Chase Oliver)只拿到2.1％的選票，已經篤定遭到淘汰。

兩位候選人只剩下不到四周的時間可爭取更多選民的支持。沃諾克將繼續強調民主黨的政績，例如對抗新冠疫情和改進基礎建設設施；沃克則必須更努力擺脫有關他曾在2009年教唆女友墮胎並支付相關費用的傳聞。

這次複選一樣會採用缺席通信投票和提早投票。選民如有需要，即日起便可提出通訊投票申請，但必須在11月18日以後才能將選票寄出；收件期限是12月6日當天投票所關閉時間。提早投票期間為11月28日到12月2日，但有些郡的開始日期會再更提前。

輔選擬拒川普 迎德桑提斯

共和黨如今面臨另一尷尬局面。先前競選期間，川普對沃克輔選不遺餘力。如今黨內有愈來愈多聲音，認為川普要為共和黨期中選舉成果不如預期負責，所以希望前任總統不要再來喬治亞攪局，尤其他可能會嚇跑獨立選民和郊區婦女的選票。成功贏得連任而聲勢看漲的共和黨籍佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，則被認為是站台輔選的最佳人選。

不過據親近川普人士表示，很難讓這位不甘寂寞的前總統遠離喬治亞的造勢講台。何況他很可能近期內就會宣布出馬角逐2024總統大位，豈會放過任何自我宣傳的機會。

來源：FOX 5 Atlanta

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