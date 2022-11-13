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眾院將成「微弱多數」？共和黨開始緊張了

編譯柯立偉／綜合12日電
共和黨在今年的期中選舉結果未如預期，國會眾院只能贏得微弱多數。圖為有望擔任眾院議長的共和黨領袖麥卡錫。(路透)
共和黨在今年的期中選舉結果未如預期，國會眾院只能贏得微弱多數。圖為有望擔任眾院議長的共和黨領袖麥卡錫。(路透)

期中選舉開票接近尾聲，但國會參、眾兩院多數究竟花落誰家，卻仍懸而未決，共和黨選前預期的「紅色浪潮」不僅沒有出現，甚至還在參院失去了賓州的一席；雖然共和黨在眾院仍有機會取得多數，但兩黨差距如此接近，讓共和黨人捏了一把汗，有人開始醞釀要把兩院的黨鞭都拉下馬。

一位不具名的共和黨議員助理說：「就算共和黨在眾院取得218席以上多數也沒意義，這種微弱多數根本沒辦法通過任何有意義的法案」；即將卸任的密西根州共和黨籍國會眾議員梅傑(Peter Meijer)說：「很明顯，如果我們繼續裝睡，到1月6日新一屆國會議員宣誓就職的那刻，我們會被狠狠逼醒。」

正因為如此，共和黨內開始醞釀「究責」的情緒，首當其衝的當屬現在的眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)，即便共和黨開票結果領先，外界普遍認為共和黨應能取得眾院多數，麥卡錫的助理也樂觀預測他應該能順利選上眾院議長，但麥卡錫確實遭遇黨內極右勢力愈來愈明顯的反對聲浪。

佛羅里達州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)表示，麥卡錫「不是本屆議長的首選」，蓋茨甚至在11日的一則推文中列舉了麥卡錫的數項「罪狀」，例如麥卡錫曾說過「川普應在國會暴亂事件後立即請辭」的言論。

簡而言之，就算共和黨取得了眾院半數以上席次，麥卡錫也未見得能獲得黨內同志足夠的支持；除了明確表態拒絕麥卡錫任議長的蓋茨外，喬治亞州的挺川派眾議員瑪潔瑞．格林(Marjorie Taylor Greene)、南卡羅來納州聯邦眾議員諾曼(Ralph Norman)等人則拒絕透露他們支持的對象。

參院麥康諾遇反彈聲浪

至於參院失利，部分共和黨人也把這筆帳算到現任參院共和黨領袖、肯塔基州聯邦參議員麥康諾(Mitch McConnell)頭上；密蘇里州共和黨籍聯邦參議員霍利(Josh Hawley)公開表示，黨團領導選舉時他將與同黨同州新科議員施密特(Eric Schmitt)一起對反對麥康諾；他說：「我不會支持現在的黨內領導層，因為我們在槍枝管制和氣候立法等本應戰鬥的時候投降了。」

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