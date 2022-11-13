我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

期中選舉「慘勝」後 共和黨下個考驗：要不要挺川普？

編譯潘勛／綜合12日電
期中選舉計票尚未完成，共和黨就面臨考驗，要不要支持川普再戰2024。(Getty Images)
期中選舉計票尚未完成，共和黨就面臨考驗，要不要支持川普再戰2024。(Getty Images)

紐約時報12日報導，2022年期中選舉落幕，共和黨選情最多只能稱為慘勝，慘勝猶敗，幾個關鍵州計票還沒完畢，共和黨便面臨另一嚴峻考驗：2024年要不要支持川普三度問鼎白宮，還是扔下他，另擇黨共主？

川普猶如重力核心，拉住共和黨的基本盤達七年，進而影響全國政治，無論國會議員、政治策士、官員乃至他自己的副總統多麼努力，都難逃他的牽引力。

現在，川普加持的候選人在期中選舉大量落馬，跡象顯示共和黨再度努力，想在川普預計15日宣布再選總統之前，讓全黨與他拉開些許距離，不管川普在國會的同夥勒令再度效忠於他。

期中選舉這一周讓共和黨要面對現實：民主黨面對川普，已連續三個選舉周期取得可觀勝利；民主黨募款、製作電視競選廣告時，都特寫川普，甚至介入共和黨內初選，暗助川普派、民主黨高層認為是軟杮子的候選人勝出，然後在最後選舉時逐一擊敗。

這些戰術幫忙民主黨把這次期中選舉，打造成公民複決，對象不是當前不怎受歡迎的拜登總統，而是更不受歡迎的前總統川普及其同夥。這個招數會在12月喬治亞州聯邦參議員決選上再度使用，由現任參議員沃諾克(Raphael Warnock)對決川普欽點的前美式足球球星沃克(Herschel Walker)。有些人眼光甚至打量到2024年，讓川普再度領銜共和黨出戰。

民主黨聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)表示，自己不想見到2024年再由共和黨入主白宮，所以共和黨選擇川普當總統候選人應該是好事。

就算川普是強力吸票機，共和黨也開始分裂；川普的國會盟友施壓其他共和黨人支持川普再戰2024，甚至想讓參院麥康諾共和黨領袖失勢，眾院共和黨領袖麥卡錫力挺川普再選總統。

但由保守派媒體大亨梅鐸(Rupert Murdoch)掌控的華爾街日報及紐約郵報都發社論，呼籲揚棄川普；「國家評論」(the National Review)總結期中選訊息為「共和黨醒醒吧，川普變成你們的問題」。

民主黨想到2024年選舉共和黨再由川普掛帥，就掩不住偷笑，民主黨籍前維吉尼亞州長麥考利夫(Terry McAuliffe)表示，川普出來對民主黨是利多，但他不忘立刻加一句：「但對國家則很恐怖，會造成分裂。」

川普 共和黨 民主黨

上一則

達拉斯飛行秀2老爺戰機相撞爆炸 恐無生還

下一則

拜習會前籲穩定關係 葉倫：美無意癱瘓中國經濟

延伸閱讀

期中選舉「慘勝」 共和黨下個考驗：挺不挺川普？

期中選舉「慘勝」 共和黨下個考驗：挺不挺川普？
佛州州長德桑提斯崛起 可能宣布參選總統與川普爭鋒

佛州州長德桑提斯崛起 可能宣布參選總統與川普爭鋒
國會大廈暴動案 川普控告特別委員會傳票侵權

國會大廈暴動案 川普控告特別委員會傳票侵權
艾伯特連任州長 總統夢恐難圓

艾伯特連任州長 總統夢恐難圓

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨211席 民主黨199席

2022-11-12 11:16
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨47席

2022-11-11 22:45
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨25席 民主黨23席

2022-11-12 11:35
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
期中選舉開票進入第四天，國會兩院由哪黨掌控尚未明朗化。（Getty Images）

民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

2022-11-11 22:11
美國總統拜登。（歐新社）

FT對美期中選舉三結論之一：拜登再次跌破眾人眼鏡

2022-11-09 08:04

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票