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民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

亞利桑納州凱利勝選 民主黨奪下參院更有利

編譯盧炯燊／綜合11日電
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）
民主黨亞利桑納州參議員凱利連任成功。（Getty Images）

國會參院控制權進入最後激戰，內華達州及亞利桑納州的計票工作仍在繼續，但在美聯社11日晚間宣布亞利桑納州民主黨籍參議員凱利(Mark Kelly)擊敗對手，連任成功後，情勢對民主黨更有利。

內州的點票11日進入第四天，12日是截止接收郵寄選票的最後限期；尋求連任的民主黨馬斯多(Catherine Cortez Masto)仍然稍為落後於挑戰她的共和黨人賴克紹(Adam Laxalt)，但已小幅追近。

現在開出的選票，隨時都可翻轉選情，甚至決定參院誰屬。

馬斯多對選情樂觀，因為數萬張仍未點算的選票，主要來自內州的城市核心地區，也是她的基本盤所在，她的競選團隊有信心認為可以超越賴克紹。

包括拉斯維加斯在內的克拉克郡，選舉登記官格洛里亞(Joe Gloria)的辦公室11日晚上宣布，馬斯多增添2.7萬多張選票，而賴克紹則多獲數百張，估計還有2.3萬張選票尚在點算；格洛里亞表示會盡快點算。

內州點票花費需時，部分原因是該州議會在2020年新設的郵寄投票系統，要求各郡必須接受選舉日郵戳之後四天內送達的選票。即使在12日完成計票後，選民也可以在14日之前提出申訴，若獲接納可以添加到最終計票裡。格洛里亞估計這類選票約有9600張。

內州是一個嚴重分裂的搖擺州，也是全國種族最多元化的州之一，民調顯示選民主要關心經濟及通膨問題。

另一個仍在點算工作的亞利桑納，目前全州仍有50多萬張選票等待點算，截至11日晚上，尋求連任的民主黨聯邦參議員凱利(Mark Kelly)以5.6個百分點領先與對手共和黨的馬斯特斯(Blake Masters)，而美聯社在晚間近10點半報導凱利勝選。

爭奪州長一職的民主黨霍布斯(Katie Hobbs)，暫時以1.2個百分點領先共和黨的雷克(Kari Lake)。

但包括雷克在內的共和黨人相信，剩餘未點算的選票是非常有利他們，同時已向選舉官施壓要求盡快完成點算；不過民主黨人則認為，剩餘選票可能對共和黨不利，這確保該黨部分或全部候選人仍然保持領先優勢。

目前的情況是，任何一方只要連取內州及亞州的參院席位，即可控制參院，否則就要等待喬州下月6日的決選結果。

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