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民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

選舉不如預期 麥康諾恐保不住參院黨團領袖

記者顏伶如／綜合報導
選後各重要職位競逐者眾，參院少數黨領袖麥康諾的現職已受到黨內人士的挑戰。（路透）
選後各重要職位競逐者眾，參院少數黨領袖麥康諾的現職已受到黨內人士的挑戰。（路透）

共和黨期中選舉成績低於原先預期，參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)可能失去共和黨團領袖地位；在8日的期中選舉中連任成功的共和黨籍佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)11日在推特發表聲明指出，原訂下周舉行的參院共和黨團領導人選舉，應該延期。

魯比歐聲明寫道：「首先，我們必須確認想領導大家的那些人，是真心誠意要為出身各種背景美國勞工階層人民所關心的重大議題與價值而奮戰，這些人民讓我們在佛州等幾個州獲得重大勝利。」

根據媒體報導，魯比歐的參院同僚、共和黨佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)有意與麥康諾角逐參院共和黨領袖寶座，前總統川普已表示支持史考特。川普2021年1月卸任後，曾多次公開抨擊麥康諾。

共和黨佛州聯邦參議員史考特。（美聯社）
共和黨佛州聯邦參議員史考特。（美聯社）

Politico新聞網站報導，開票結果顯示共和黨或許無法拿下參院多數席次之後，史考特便對參院共和黨領袖爭奪戰打退堂鼓，只是還沒有公開宣布退出。亞利桑納州、內華達州開票尚未完成，喬治亞州則因兩黨候選人得票率均未跨越50%門檻而須進入第二回合投票，參院多數黨最終勝負，恐怕還要等上幾周才能明朗。

共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)已經公開表示，黨團領導選舉時將與共和黨籍新科密蘇里州聯邦參議員施密特(Eric Schmitt)一起對麥康諾投下反對票。霍利在推特發文呼應魯比歐的提議表示，不明白為何選舉還沒結束黨團就要舉行投票，「我們在喬州要進入第二輪投票，難道他們覺得這不重要嗎？不要剝奪沃克(Herschel Walker)的權利。」

前總統川普訂於15日在佛州做出「重大宣布」，一般預料川普將正式宣告參加2024年總統大選。華盛頓觀察家報(Washington Examiner)報導，某些保守派人士擔心，川普宣布參選可能對喬州第二輪投票造成影響，讓某些選民不願意投票給共和黨候選人沃克。

共和黨 參院 投票

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