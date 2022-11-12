川普向2024潛在對手邀功 稱維州長楊京名字「很中國」

經常口無遮欄的川普11日談及維吉尼亞州長楊京時，指楊京的姓氏像中國人。楊京也被視為挑戰2024年總統大選的共和黨人選之一。（Getty Images）

前總統川普 攻擊完高票連任的佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis)後，11日又將矛頭對準另一名傳言可能在2024年競選總統的維吉尼亞州 州長楊京(Glenn Youngkin )，除了聲稱：「沒有我，楊京(2021年)在維州不可能勝選」，還指楊京的名字「聽起來像中國人」。

川普最近暗示自己最早將於下周宣布再次問鼎白宮，他11日在他的社群媒體平台Truth Social點名楊京寫道：「我支持他，用電話為他辦了一場非常盛大的川普集會，讓MAGA投票給他——否則他不可能那麼接近獲勝。」

川普一邊邀功，指楊京在2021年州長選舉勝選都是靠他支持，一邊指楊京的名字聽起來像「中國人」。他寫道：「如果沒有我，Young Kin(這樣寫還真有趣，聽起來像中國人，不是嗎？)在維吉尼亞州不可能勝選。」

川普發文前一天，楊京的副手、維州副州長西爾斯(Winsome Sears)表示，如果川普2024年第三次問鼎白宮，她「不能」支持川普；「我不能支持他。我就是做不到，」西爾斯說，透過期中選舉，選民對川普說他們「受夠了」，「真正的領袖明白他們何時已成累贅。真正的領導人明白是時候下台了，選民已給了我們非常明確的信息。」

川普上周曾數度猛烈抨擊可能的2024年總統候選人佛羅里達州長德桑提斯 ，還替德桑提斯迪取了「德假正經」(Ron De-Sanctimonious)的綽號。談到德桑提斯一直在迴避談論是否競選總統，川普嘲笑和警告道：「『德假正經』在耍花招。」

川普本周稍早另曾向福斯新聞表示，「我認為，如果他參選，他可能會傷得很重。我真的認為他會嚴重傷害自己。」川普威脅道，如果德桑提斯在共和黨初選中反對他，他將公開有關德桑提斯的事，那些事「不會是什麼討喜的事」。