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民主黨奪參院可能漸增 恐不必等喬治亞州決選

德桑提斯行情上漲 金主紛紛選邊 2024共和黨提名戰開打

記者顏伶如／綜合報導
共和黨部分金主及黨內活躍人士力挺佛州州長德桑提斯選總統，2024選舉儼然提前開打。（美聯社）
共和黨部分金主及黨內活躍人士力挺佛州州長德桑提斯選總統，2024選舉儼然提前開打。（美聯社）

不少共和黨候選人這次選舉表現不如預期，但佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)卻以大幅領先之姿連任，黨内反川派高層、共和黨金主、倡議人士開始選邊站，紛紛表達支持44歲的德桑提斯參加2024年總統大選，前總統川普則對德桑提斯展開新一波抨擊。

川普背書的某些州長候選人及聯邦參議員候選人，投票日晚間開票結果出師不利，共和黨贏回參眾兩院多數席次的希望彷彿被潑冷水。部分共和黨人跳出來公開喊話，呼籲共和黨要勇於與川普切割。

消息人士指出，如果德桑提斯決定角逐2024年大選，宣布時間將是2023年5月初佛州州議會會期結束之後。

愛阿華州將是共和黨舉行黨内總統初選的第一仗，時間為2024年初。愛阿華州共和黨倡議人士說，非常期待德桑提斯光臨。

前任共和黨愛阿華州郡立主委奧特魯(Kevin Van Otterloo)說：「我將非常樂意看到德桑提斯參選，我也會百分之百挺他。」他說：「很多人都對川普感到厭倦，希望能有新氣象，況且德桑提斯並不會動不動就得罪所有人。」

對於再戰2024，川普將依照原訂計畫，15日晚間在佛州棕櫚灘(Palm Beach)海湖莊園(Mar-a-Lago)私人俱樂部做出重大宣布，以鞏固支持基礎。根據媒體報導，川普陣營承受某些壓力，部分支持者認為，川普應該等到12月6日喬州聯邦參議員第二輪投票結果出爐之後，再做打算。

知情人士說，川普陣營過去幾個月來已有準備，了解德桑提斯將成為川普2024年參選總統的對手，因此希望黨內還有其他有意問鼎白宮者出線，好讓反川勢力票源分散。

前任美國商會(U.S. Chamber of Commerce)政治策略長、共和黨選舉策略專家芮德(Scott Reed)分析：「德桑提斯行情正在上漲，川普行情則在下降。不論如何解釋，川普對這次選舉的影響，結果就是負面的。」

德桑提斯以得票率領先對手19%的亮麗成績贏得連任，川普立即發動批評，10日晚間發表長篇聲明，譴責德桑提斯不夠忠誠，並說德桑提斯是在自己提拔下才能成為政治明星。德桑提斯參加2018年共和黨佛州州長初選時，獲得當時的川普總統背書。

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