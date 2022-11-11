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川普玩完？期中選舉紅潮未現 共和黨恐另覓主帥

中央社華盛頓10日綜合外電報導
前總統川普希望共和黨在期中選舉奏捷能幫助他2024年逐鹿白宮，等來的卻是黨內初選最大潛在對手、佛羅里達州州長德桑提斯成功連任，聲勢大漲，自己卻前景堪憂。美聯社
前總統川普希望共和黨在期中選舉奏捷能幫助他2024年逐鹿白宮，等來的卻是黨內初選最大潛在對手、佛羅里達州州長德桑提斯成功連任，聲勢大漲，自己卻前景堪憂。美聯社

前總統川普希望共和黨在期中選舉奏捷能幫助他2024年逐鹿白宮，等來的卻是黨內初選最大潛在對手、佛羅里達州州長德桑提斯成功連任，聲勢大漲，自己卻前景堪憂。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，儘管關鍵的亞利桑那州與內華達州仍勝負難定，喬治亞州還必須舉行決選，但這次期中選舉川普所背書的候選人戰況不利卻是事實。

長年擔任川普顧問的藍薩（Bryan Lanza）表示，即便川普目前在黨內仍具聲勢，但共和黨仍需一位有更多群眾基礎的候選人。

川普力挺且贏得連任的德州共和黨籍聯邦眾議員奈爾斯（Troy Nehls）今天接受廣播訪問時，似乎認為川普在拖累其他共和黨候選人。

他說「外面似乎有很多對川普的負面觀感」在相關報導刊出後，他後來給CNN發聲明澄清，自己依舊支持川普且「會支持他參選第47任美國總統」。

一名擔心後果而要求匿名的現任川普策士承認，選後川普處境應該很艱難，「下週起，無論是他群眾基礎已失或是儼然淪為共和黨包袱，兩種看法都很難消除」。

這名策士和其他川普盟友敏銳地意識到，川普今年先前在共和黨的初選參與程度太高，恐要為部分最重要選區竟挑出有瑕疵的候選人背負責難。

尤其是川普力挺電視節目「奧茲醫師秀」（Dr. Oz Show）主持人、名醫奧茲（Mehmet Oz）挑戰關鍵搖擺州賓州的聯邦參議員席次，但奧茲直到選戰不久前都還不住在賓州。奧茲和川普支持的密西根州州長候選人迪克森（Tudor Dixon）都在8日晚間輸掉選舉。

川普和數十名幕僚、盟友與金主8日晚上一起在他的豪華別墅海湖莊園（Mar-a-Lago）觀看開票結果。他在用過晚餐回到大廳之後，情緒明顯出現轉變。

熟知內情的消息人士說，川普當晚離開派對時心情苦澀，並且厭惡壓倒性連任佛州州長的德桑提斯（Ron DeSantis）所受到的關注。

德桑提斯除連任州長，還成為20年來第一個拿下向來偏藍、佛州人口稠密多元的邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）的共和黨人。一名共和黨內部人士說「這對川普來說不是個好過的一夜，也讓2024的競爭更加激烈」。

華盛頓觀察家報（The Washington Examiner）報導，前聯邦眾議院議長金瑞契（Newt Gingrich）今天表示，他認為川普會重新考慮參選總統。

他在受訪時說「我的意思是，光我今天收到的電郵就有好幾個人希望讓川普以外的人來選，真的就在一夜之間，人選似乎就是德桑提斯，他會發現自己箭在弦上，幾乎無法不參選。我想川普看到選戰結果會感到發愁」。

川普今年下半年一直思考角逐2024年總統選舉，但聯邦調查局（FBI）8月搜索他佛羅里達州寓所海湖莊園（Mar-a-Lago）查獲大量外流機密文件疑涉觸法，加上眾議院針對2021年1月6日國會攻擊事件的特調會要求傳喚川普，這些司法包袱如今將因期中選舉抬轎失利繼續成為川普的絆腳石。

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