挺川派眾院爭議人物布波特與民主黨對手得票差距不到1%

共和黨籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert，圖)這次期中選舉尋求連任，選情比原先外界預期來得艱難。美聯社

右翼陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)支持者、共和黨 籍科羅拉多州聯邦眾議員蘿倫‧布波特 (Lauren Boebert)這次期中選舉尋求連任，選情比原先外界預期來得艱難。截至11日上午開票結果顯示，布波特得票率50.2%暫時領先，民主黨 挑戰者佛里希(Adam Frisch)得票率49.8%。

有線電視新聞網(CNN)分析，雖然布波特對於連任展現高度自信，但科州選區重畫則讓選民結構產生變化。依照2020年人口普查結果進行的選區重畫，科州人口成長使得丹佛北部郊區得以新增一個聯邦眾議員席次，布波特代表的科州第三選區則必須重新畫分。

根據無黨派立場的選區重畫委員會統計，截至今年9月1日為止，科州第三選區31%登記選民為共和黨員，24%登記選民為民主黨員，44%登記選民則為無黨籍。2020年選舉時，布波特以51.4%德票率擊敗得票率 45.2%的70歲民主黨候選人黛安‧布希(Diane Mitsch Bush)。

布波特10日接受CNN訪問時說，這次選民對共和黨籍州長候選人以及聯邦參議員都缺乏興趣，使得她的選情遭到拖累，選情比原本預期來得緊張。她表示，民主黨籍的現任州長波利斯(Jared Polis)及科州聯邦參議員班奈特(Michael Bennet)都被看好可以順利連任。

35歲的布波特說：「我不知道我們的州長候選人、聯邦參議員候選人是否獲得足夠的支持度，但選民投票確實出現版塊移動。」她指出，依然覺得自己勝算很高，「當然，我覺得我會贏的。」

在訪問中被問到共和黨高層是否在這次選舉給予足夠支持，她則回答：「我是自立自強的。」

布波特當選國會議員之前是「槍手燒烤店」(Shooters Grill)老闆娘，店內服務員隨身配槍，成為餐廳特色，但這家位於科州賴夫爾(Rifle)的餐廳已經歇業。

布波特進入眾議院後數度引發爭議，包括在拜登總統發表上台以來首次國情咨文演說時在台下起哄、叫囂，遭到兩黨國會議員譴責。2021年1月6日國會暴動發生之前，布波特曾被其他國會議員目睹率領大批群眾，在國會大廈內部「先行探勘」。

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