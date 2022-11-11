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紅潮沒發生 盟友勸川普「延後宣布」再選總統

記者顏伶如／綜合報導
川普在共和黨內稱霸的地位，開始面臨挑戰。（美聯社）
川普在共和黨內稱霸的地位，開始面臨挑戰。（美聯社）

8日投票日當晚，隨著多場選舉結果陸續出爐，前總統川普共和黨內稱霸的地位，開始面臨挑戰。某些幕僚甚至認為，川普政治前途已經受傷。

選前一路看好的「紅色巨浪」風光勝利並未發生，某些共和黨員把責任歸咎於川普推派的候選人身上。相較之下，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)以壓倒性得票率輕鬆連任，擊敗民主黨挑戰者克利斯特(Charlie Crist)。德桑提斯在共和黨內的行情頓時水漲船高，成為代表共和黨角逐2024年總統大選的熱門人選。

川普在共和黨內地位降低，加上情勢發展尚不明朗，某些盟友紛紛勸告川普，原訂下周宣布再戰2024的計畫應該延後。

華盛頓郵報報導，消息人士透露，對於是否延後宣布參選，川普詢問顧問團的意見，但沒有做出最後決定。川普9日晚間接受福斯新聞網(Fox News)訪問時，則對延後宣布表示疑慮。他說：「我們取得巨大的成功，為什麼要改變任何事情呢？」

川普2016賓州競選團隊首席顧問厄爾班(David Urban)9日指出，各州共和黨地方主委8日晚間都期待靠著川普贏得勝利，結果卻落空了，感到失望。厄爾班表示，現在情勢非常清楚，共和黨權力核心是在佛州沒錯，但不是在海湖莊園(Mar-a-Lago)。」

川普原訂15日在海湖莊園做出「重大宣布」，但喬治亞州聯邦參議員選舉必須進入第二輪選舉的消息一出，川普幕僚群並開始討論川普重大宣布應該延後。9日下午開票結果顯示，川普欽點的退休運動員、喬州聯邦參議員候選人沃克(Herschel Walker)，得票率一直落後現任民主黨籍喬州聯邦參議員沃諾克(Raphael Warnock)約1%，但兩人得票率都未跨越50%門檻，依照喬州法律自動啟動第二輪投票，投票日期為12月6日。

川普顧問兼競選團隊發言人米勒(Jason Miller)說：「現在所有一切都是為了沃克。我將力勸川普暫緩宣布，直到喬州第二輪選舉結束。」米勒說，如今川普的最佳策略是，盡一切力量協助沃克勝選。

川普 共和黨 喬州

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