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「拜登別再選」進步派草根團體 新罕州發起網路串連

編譯彭尚興／綜合10日電
選舉結果超過民主黨預期，促使拜登總統尋求連任的意願更明確，但民主黨內的進步派則串連阻止拜登再選。（歐新社）
選舉結果超過民主黨預期，促使拜登總統尋求連任的意願更明確，但民主黨內的進步派則串連阻止拜登再選。（歐新社）

2022期中選舉尚未塵埃落定，2024總統大選煙硝已經悄然升起。一個與無黨籍獨立參議員桑德斯(Bernie Sanders)相關的進步派草根組織，9日在新罕布夏州發起一項名為「別讓喬選」(Don't Run Joe)的運動，並推出一連串的網路廣告，旨在阻撓拜登總統的連任之路。

這個名為「草根行動」(RootAction)的團體在新聞發布中表示，「很明顯拜登不該作為(民主)黨2024年的被提名人。」而在一則網路廣告中，則強調「我們不能冒著輸掉2024的風險；我們不能把賭注押在拜登的低支持率上。」根據10月底路透/易普索（Reuters/Ipsos）民調，拜登的支持率跌到39％。

選舉結果超過民主黨預期，促使拜登總統尋求連任的意願更明確，但民主黨內的進步派則串...
選舉結果超過民主黨預期，促使拜登總統尋求連任的意願更明確，但民主黨內的進步派則串連阻止拜登再選。（歐新社）

新罕州長久以來就是兩黨首先舉行黨內初選的地點，所以「草根行動」特別選在這裡「發難」，並希望隨著時間演進，能將此運動推展到全國，並期待有其他團體能響應加入。

其實早在7月，「草根行動」的共同發起人索羅門(Norman Solomon)就揚言要拜登「把路讓開，為進步派的被提名人創造機會。」雖然拜登能夠搞定獨立派人士和民主黨內溫和派，但還是不受到黨內較為左傾派系的認同。

越來越多民主黨人對於現任白宮主人應否競選連任，採取觀望態度。9月一份民調顯示，只有35％的民主黨人希望拜登參選2024。

目前各界認為共和黨在2024總統大選最有可能推出的人選是剛剛連任成功的佛羅里達州長德桑提斯(Ron DeSantis)，或捲土重來的前任總統川普。無論是誰，都將對民主黨構成強大威脅。而許多民主黨人對於拜登能否領導全黨迎向挑戰，卻缺乏信心。索羅門批評拜登「既不勇敢也無法振奮人心」。

拜登就任不久，美國就陷入新冠疫情所造成的嚴重混亂局面。他確實解決了一些問題，甚至推動降低通膨法成功立法，並且在普遍看壞的情勢下，打了一場成績高出預期的選戰。拜登興奮之餘，透露出競選連任的態度，表示可能將在明年初正式宣布。

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