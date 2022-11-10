賓州費特曼挺過中風當選 可能擋下共和黨拿下參院

民主黨籍賓州副州長費特曼8日晚當選聯邦參議員，9日上午在匹茲堡市慶功大會上向支持者揮手。(美聯社)

民主黨候選人費特曼(John Fetterman)擊敗共和黨 對手奧茲(Mehmet Oz)，8日晚宣布當選賓州 聯邦參議員，競選過程歷經戲劇化波折起伏。費特曼與奧茲各自擁有獨特個人風格，兩人對決成為這次大選花費金額最高、受討論度也最高的一場選戰。

現為賓州副州長的費特曼，今年初民調支持度固定領先奧茲10%以上，且媒體報導充斥奧茲的負面消息。然而，53歲的費特曼5月突然中風 ，為選情投下巨大變數。到了夏末，共和黨陣營的超級政治行動委員會(super PACs)在賓州砸下重金展開宣傳攻勢，在廣告片中將費特曼塑造成打算將殺人犯從監獄放出的瘋狂人物。奧茲民調支持度逐漸趕上費特曼，同時費特曼選舉團隊也面臨媒體越來越頻繁的尖銳問題，也就是費特曼的中風病情。

共和黨鋪天蓋地的廣告攻勢，讓費特曼競選團隊毅然做出大膽決定。Politico新聞網站報導，競選總幹事麥克菲利普斯(Brendan McPhillips)說，選舉團隊討論後決定在廣告花費上加碼，提前動用原訂保留到選前最後幾周的競選經費。費特曼競選團隊每周電視廣告預算從原本80萬元，一口氣提高到150萬元，麥克菲利普斯分析：「基本上，策略已經變成『想辦法撐到十月』。」

麥克菲利普說，當時處境讓競選幕僚非常焦慮，選舉顧問費也不得不延後支付，但費特曼透過新一波電視廣告，抓緊奧茲的最大弱點展開反擊，痛批奧茲是與賓州淵源甚少的「外人」。

Politico新聞網站報導，競選團隊的冒險決策果然奏效，費特曼贏得共和黨籍賓州聯邦參議員杜美(Pat Toomey)任期屆滿退休後的席次，可能因此擋下共和黨囊括參院多數席次的計畫。

通膨創40年新高、犯罪猖獗、拜登總統施政滿意度低迷等不利於民主黨等大環境條件下，費特曼勝選彷彿完成不可能的任務。他克服了執政黨上台後首次期中選舉經常遭到選民唾棄的慣例，大病初癒之後則讓曾有相同病痛經歷的選民感到心有戚戚。費特曼選舉團隊一直透過小額募款爭取支持，強調進入參議院之後將立法保障墮胎權的主張也打動了賓州選民。