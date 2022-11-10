左右相互抵消…不滿拜登 拒擁川普 紅潮只剩一池春水

選民對川普（圖）那種搗毀一切的政治舉措在共和黨內橫行，實在沒什麼胃口。（美聯社）

期中選舉 迄9日結果顯示，共和黨 並未掀起「紅色海嘯」，充其量只吹皺政治的一池春水而已；民眾雖對拜登總統的施政不滿，但也不願倒向前總統川普推動的分裂式、仇恨為動力的政治；在野的共和黨算創下近30年來最差表現，不能在民主黨 籍總統第一屆任期內狂捲國會席次。

紐約時報9日報導，競選到最後，基本面對民主黨似乎險峻不已：通膨創40年新高、總統民意支持低迷，但共和黨到9日晚間也好不到哪去，只能東拼西湊說某些地方贏得國會眾院席次，有可能取得眾院多數，但全然不像1994年柯林頓任期第一次期中選舉共和黨狂拿54席，或2010年歐巴馬第一次期中選舉該黨豪取63席。

紐約時報政治記者麗莎‧列勒(Lisa Lerer)撰文說，全國極化反而充當制衡，左右兩派都有激情，卻也相互抵消。

這次期中選舉算是2021年迄今對政治環境的第一次全國考試，期間發生國會山莊暴亂想阻止政權和平轉移、讓整個社會不安的新冠疫情、最高法院推翻行之已久由憲法層級保護墮胎權。選舉的結果僵持不下，讓民主黨可稱勝利。

選民算溫和地教訓一下拜登總統，但對川普那種搗毀一切的政治舉措在共和黨內橫行，實在沒什麼胃口。

這次期中選舉，在民主黨口中並非對拜登施政的公民複決，而是對國家民主制度的判決，有機會駁斥2020年選舉被竊的彌天大謊。

共和黨由自己黨內初選的最早時日，到期中選舉前的最後關頭，川普及「川普黨」還固執地推銷他們的不實說法、無稽之談，說2020年選舉被偷，他們揚言要推翻。

雖說有200多個否認2020年的共和黨人可以在2023年1月就職，而且佛羅里達已變成共和黨勢力範圍，但全國選民繼2018、2020以來，第三度展現，他們對川普時代的政治毒素，容忍是有限度的；川派政治容忍甚至煽動暴力，挑戰民主制度的核心信念：選民投票，政治人物就得接受結果。

民主黨免於大敗，把這次期中選舉由審判不受歡迎的總統，轉變成對民主常則及極右選項的公投，至少做得部分成功；但2020年民主黨總統初選時叫囂要把經濟及族群不公由結構來變更的聲浪也消失了，這次期中選舉沒幾個候選人再提那些大膽的政策許諾。