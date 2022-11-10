學者看期中選舉 美中不確性升高

美國期中選舉 後，拜登 總統恐陷入跛腳局面，如何應對中共20大後權勢更集中的中共總書記習近平，成為觀察下階段美中關係焦點。專家認為，在民主和共和兩黨都有「抗中」共識下，拜登不至於難以應付北京，但民主黨若失去國會多數，相關法案的推動恐成問題，加上黨派競爭激烈、互相掣肘，美中關係不確定性必然升高。

政大國際關係研究中心研究員嚴震生表示，國會共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)有可能將成為眾院新任議長，他應會實踐訪台諾言。

學者邱師儀表示，麥卡錫赴台訪問機率比現任議長裴洛西 (Nancy Pelosi)還大，但即使共和黨維持反中，剛上任應不會對中國太過激進。

嚴震生表示，共和黨在期中選舉中獲勝的幅度並未如選前預想的大，「紅色海嘯」並未發生，也就是說，民主黨籍的拜登總統，在12月期中選舉結果底定前，不會太過「跛腳」。

在美中台關係上，嚴震生指出，兩黨的反中態勢不變，不過麥卡錫曾表態美國不應給烏克蘭「空白支票」，未來國會對於軍售、援助台灣資源，應會更謹慎。

政大東亞所榮譽教授邱坤玄認為，美國對中共的強硬政策已成為兩黨共識，拜登上台後，美中關係不但未見緩和，競爭與對抗更為激烈，已是結構性的問題。

東海大學政治系教授邱師儀表示，基於反中態度及裴洛西開前例，麥卡錫應有更大機會來台；若是近期發生，中國在國內鞏固政權考量下，理論上會避免像對裴洛西一樣的激烈行動，會找說法對應。他判斷，麥卡錫訪台可能時間點也是落在2024年，配合總統選舉。