馬斯克親中、沙國企業入股推特 拜登：與他國關係值得關注

特斯拉將中國視為重要的市場及生產基地，它在上海設立的工廠占特斯拉去年全球交付量的一半。(路透)

拜登 總統9日指出，世界首富、特斯拉 (Tesla)首席執行官、社群媒體推特(Twitter)新老闆馬斯克 (Elon Musk)與其他國家的關係值得關注；拜登雖沒有點名是哪些國家，但暗示是中國。

拜登在期中選舉後的記者會上，被問及他是否認為馬斯克對國家安全構成威脅，以及馬斯克在沙烏地阿拉伯一家企業集團幫助下收購推特，是否應受到政府調查。

拜登表示，「我認為馬斯克與其他國家的合作或技術上的關係值得關注」。他補充說，「不管他是否做了什麼不恰當的事，(雖然)我並不是在暗示(有不恰當的事)，但值得關注」。

馬斯克收購推特後暗示放寬對內容的審查，因而觸發外界擔憂他或會面臨來自政府的壓力。

除此之外，馬斯克與中國的密切關係更受到關注；特斯拉將中國視為重要的市場及生產基地，它在上海設立的工廠占特斯拉去年全球交付量的一半。

馬斯克稍早更建議為了防止台海衝突，讓台灣成為中國的特別行政區，獲得一個比香港更為寬鬆的安排。

他還提議烏克蘭將克里米亞永久割讓給俄羅斯，又說他的「太空探索技術公司」SpaceX不能無限期無償為烏克蘭的星鏈衛星通訊提供服務。

對於華盛頓不少擔心中國尋求技術領先地位的人來說，馬斯克與中國明顯的親密關係非常令人擔憂，在美中激烈競爭的時刻，馬斯克究竟站在那一邊？分析指出，由於特斯拉的成功很大程度上取決於中國，馬斯克的周圍一直籠罩著對他的忠誠及意圖的不信任氣氛。

「美國第二：美國精英如何讓中國變得更強大」一書的作者菲什(Isaac Stone Fish) 表示，馬斯克認為，想要在中國取得成功，就必須遵守中共制定的規定及要求。