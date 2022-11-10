我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉還沒分出勝負 參院「關鍵3州」選戰激烈

夢醒天安門：趙紫陽秘書鮑彤逝世 軟禁一生的「罪犯編號8901」

紅潮變漣漪 民主黨未大敗 助拜登連任希望

編譯孫梁／綜合9日電
拜登。（美聯社）
拜登。（美聯社）

拜登總統期中選舉前對民主黨人的選情感到樂觀，如今的初步結果顯示，他的樂觀預期正確，儘管共和黨人可能控制聯邦眾院甚至參院，但並沒有出現共和黨期待的「紅潮」大勝。這勢必助長拜登總統競選連任的希望。

參、眾兩院的控制權尚未確定，預計共和黨可能拿到眾院221席，雖然成為眾院多數，但不是預計的壓倒性勝利，耶魯大學管理學院副院長桑農費德(Jeffrey Sonnenfeld)說：「今年的期中選舉肯定是民主黨總統在二戰後最好的一次，儘管民主黨可能失去國會兩院的控制權，不過並沒有出現預期中的紅潮。」

民主黨競選策士潔絲·奧康諾(Jess O’Connell)說，「美國現代史上的期中選舉，幾乎都是對執政黨新政府的譴責，雖然目前經濟堪憂和總統的支持率低，但民主黨今年避免了重大失敗」。

拜登的支持率2021年4月達到51%後開始下滑，到第一任期的期中選舉時刻為44%，而前總統川普和歐巴馬的此時分別是46%和45%。民主黨人今年期中選舉的初步戰果，至少創下30年來僅次於小布希總統的紀錄，自柯林頓總統以來，歷屆執政黨總統上任後的第一個期中選舉，都輸掉40到60個眾院席位。

拜登選前數周呼籲，選民要對民主和墮胎權做出選擇，而不是針對他第一個任期的信任投票。奧康諾說：「民主黨人最終可能失去眾院多數，但可能比共和黨人想像的要好許多。迄今的結果似乎不是對拜登總統的否定，而是相反，已計出的統計顯示兩黨接近，就是拜登和民主黨的勝利，因為在期中選舉前，民主黨人一直受到選區重畫和經濟下行的嚴重影響。」

拜登上任後履行了許多競選承諾，包括民主黨人多年沒有實現的胰島素限價、國會通過氣候變遷法律、提供疫情紓困金、1兆元基礎設施法案、任命非裔女性大法官、俄烏戰爭爆發後領導世界援助烏克蘭，以及免除1萬元學貸的計畫。

期中選舉民主黨未出現大輸，這讓黨內有意在2024年挑戰拜登，角逐白宮的要角聲勢減弱，也堅定年近80歲的拜登尋求連任的信心大增。

民主黨 拜登 期中選舉

上一則

20度連任 俄州民主黨女眾議員創最長任期

下一則

威州強生逆轉戰局 增添共和黨掌參院希望

延伸閱讀

「美國好日子」拜登對選舉結果振奮 打算與共和黨合作

「美國好日子」拜登對選舉結果振奮 打算與共和黨合作
選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現

選民不滿拜登也不願擁抱川普 共和黨近30年最差表現
公開槓上？拜登說馬斯克與他國的關係「值得檢視」

公開槓上？拜登說馬斯克與他國的關係「值得檢視」
拜登：計畫2024年競選連任 美國經濟沒有瀕臨衰退

拜登：計畫2024年競選連任 美國經濟沒有瀕臨衰退

熱門新聞

民主黨眾院議長裴洛西(左)與共和黨領袖麥卡錫。(Getty Images)

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

2022-11-09 16:45
共和黨俄州參議員候選人范斯。(美聯社）

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

2022-11-09 13:00
紐約州長候選人：共和黨李修頓(左)、民主黨霍楚(右)。(美聯社)

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

2022-11-09 14:01
無糖汽水(diet soda)使用甜味劑(sweetener)，近來不少研究指出其不利於腸道中重要蛋白的形成。(Pixabay)

快看世界／心臟科醫生分享：要心臟健康 別吃這5食物

2022-11-02 12:12
川普傳出對期中選舉結果不如預期暴怒。Getty Images

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

2022-11-09 12:22
超市架子上標榜「幫助增強免疫力」的商品琳瑯滿目，但通過汲取食物中的維生素和礦物質，就能擁有健康身體嗎？專家來解答。(Pexels)

快看世界／吃增強免疫食物 沒做對這點等同徒勞

2022-11-03 12:23

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨206席 民主黨182席
不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席

不斷更新／參院最新開票情況 共和黨48席 民主黨46席
不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席

不斷更新／州長最新開票情況 共和黨24席 民主黨22席
胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局

胡錦濤中共20大離席前 栗戰書對他說：別看了，一切已成定局
暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替

暴怒尖叫...川普對期中選舉結果失望 面臨被世代交替