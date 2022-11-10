紅潮變漣漪 民主黨未大敗 助拜登連任希望

拜登。（美聯社）

拜登 總統期中選舉 前對民主黨 人的選情感到樂觀，如今的初步結果顯示，他的樂觀預期正確，儘管共和黨人可能控制聯邦眾院甚至參院，但並沒有出現共和黨期待的「紅潮」大勝。這勢必助長拜登總統競選連任的希望。

參、眾兩院的控制權尚未確定，預計共和黨可能拿到眾院221席，雖然成為眾院多數，但不是預計的壓倒性勝利，耶魯大學管理學院副院長桑農費德(Jeffrey Sonnenfeld)說：「今年的期中選舉肯定是民主黨總統在二戰後最好的一次，儘管民主黨可能失去國會兩院的控制權，不過並沒有出現預期中的紅潮。」

民主黨競選策士潔絲·奧康諾(Jess O’Connell)說，「美國現代史上的期中選舉，幾乎都是對執政黨新政府的譴責，雖然目前經濟堪憂和總統的支持率低，但民主黨今年避免了重大失敗」。

拜登的支持率2021年4月達到51%後開始下滑，到第一任期的期中選舉時刻為44%，而前總統川普和歐巴馬的此時分別是46%和45%。民主黨人今年期中選舉的初步戰果，至少創下30年來僅次於小布希總統的紀錄，自柯林頓總統以來，歷屆執政黨總統上任後的第一個期中選舉，都輸掉40到60個眾院席位。

拜登選前數周呼籲，選民要對民主和墮胎權做出選擇，而不是針對他第一個任期的信任投票。奧康諾說：「民主黨人最終可能失去眾院多數，但可能比共和黨人想像的要好許多。迄今的結果似乎不是對拜登總統的否定，而是相反，已計出的統計顯示兩黨接近，就是拜登和民主黨的勝利，因為在期中選舉前，民主黨人一直受到選區重畫和經濟下行的嚴重影響。」

拜登上任後履行了許多競選承諾，包括民主黨人多年沒有實現的胰島素限價、國會通過氣候變遷法律、提供疫情紓困金、1兆元基礎設施法案、任命非裔女性大法官、俄烏戰爭爆發後領導世界援助烏克蘭，以及免除1萬元學貸的計畫。

期中選舉民主黨未出現大輸，這讓黨內有意在2024年挑戰拜登，角逐白宮的要角聲勢減弱，也堅定年近80歲的拜登尋求連任的信心大增。