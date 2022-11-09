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期中選後暴怒尖叫？ 川普闢謠：所有獲勝的人都我的人

編譯周辰陽／即時報導
前總統川普，攝於8日。(路透)
前總統川普，攝於8日。(路透)

期中選舉結果陸續出爐，外界原先預測共和黨大勝的「紅色浪潮」並未出現，有記者稱前總統川普對此「暴跳如雷」、甚至對妻子梅蘭妮亞在內的所有人尖叫，但川普向福斯新聞數位台（Fox News Digital）表示，這是假新聞、而是實情「恰好相反」。

根據紐時記者哈伯曼（Maggie Haberman）與CNN記者阿科斯塔（Jim Acosta）等人的爆料，川普對共和黨不如預期的選情感到憤怒，特別是針對奧茲醫師（Mehmet Oz）輸掉了賓州聯邦參議員選舉，責怪每一個建議他支持奧茲醫師的人。

不過，按照川普自己的說法，他正在慶祝自己背書的200多名「偉大的」共和黨候選人打贏選戰。川普說，這些共和黨候選人能夠在期中選戰取得勝利，他對他們感到「驕傲」，並堅稱下周作出「重大」宣布的計畫並沒有因為他的「巨大成功」而改變。

川普告訴福斯新聞數位台，「有個假新聞說明我感到憤怒，事情恰好相反。我背書的人表現得很好，我在初選的勝率是98%，而在大選是216比19，這太驚人了」，還稱「所有這些獲勝的人是我的人」。

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