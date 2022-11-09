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川普任內白宮助理：開票結果代表川普不應參選2024

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川普任內白宮助理：開票結果代表川普不應參選2024

記者顏伶如／即時報導
前總統川普任內的白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)。(美聯社)
前總統川普任內的白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)。(美聯社)

前總統川普任內的白宮副新聞秘書莎拉‧馬修斯(Sarah Matthews)9日表示，投票日晚間開票結果，給共和黨帶來的最大警訊就是，川普不應再代表共和黨參選2024。她說，原本共和黨有機會勝選的某些席次，都因為被川普牽累而錯失機會。

根據政治觀察家與多項選前民調預測，共和黨在今年期中選舉氣勢銳不可當，將可在眾議院贏得絕大多數席次。不過，截至9日早晨的最新計票結果，來自各州票數統計顯示，國會多數黨落入何黨之手，仍為五五波。

馬修斯9日接受有線電視新聞網(CNN)訪問時說：「我認為昨晚最大的警訊就是，川普不應該成為共和黨2024年總統候選人。他力推一些條件很差的候選人，害共和黨輸掉原本能贏的席次。」

她表示，美國通膨創新高，民眾對犯罪猖獗感到越來越害怕，美墨邊境非法入境危機的規模更是史上空間，拜登總統支持度極為低迷，但在這些大環境條件之下，共和黨選舉表現竟然沒能大勝，表現不如預期，一大因素就是川普推舉候選人的關係。

她說：「川普背書的共和黨候選人素質不夠，我覺得共和黨要記取教訓，要知道川普不是能夠贏得全國普選的人選，而且候選人本身的品質真的很重要。」

CNN政治評論員恩騰(Harry Enten)9日表示，從開票數據看來，川普並不是一名「廣受歡迎的政治人物」，川普全國支持度維持在大約39%左右。

恩騰指出，對川普存有負面觀感的民眾，這次投票一面倒向民主黨，「基本上，兩年前在大選裡投票的拜登的民眾，這次期中選舉除了繼續投票給民主黨眾議員候選人，並無其他選擇。他說：「不管拜登施政滿意度有多低，這些選民投票趨勢仍是如此。」

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