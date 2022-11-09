不見共和黨大勝難掩失望 葛理漢：根本沒有紅色巨浪

共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)。(美聯社)

選前多項封關民調顯示，共和黨 可望橫掃眾議院，甚至一併拿下參議院多數，然而投票日當晚開票結果，共和黨表現卻與預期產生落差。共和黨南卡羅來納州聯邦參議員葛理漢 (Lindsey Graham)8日晚間接受國家廣播公司(NBC)專訪時，對共和黨在這次期中選舉的開票結果表示失望。他說：「根本沒有紅色巨浪，這點是非常確定的。」

葛理漢受訪時說：「我本來以為，我們在參院 將能拿下51席或52席沒問題。」

(影音來源：NBC News YouTube頻道)

國家廣播公司資深主播霍特(Lester Holt)詢問，共和黨是否受到「川普效應」(Donald Trump effect)影響，導致選舉結果不如預期，也就是與前總統川普有關聯的共和黨候選人，在普選時較為吃虧。葛理漢回答：「不見得。」

葛理漢說，這次期中選舉是選民對拜登總統施政的一次公投，「如果我們在開票夜贏回眾議院，並且取得參院多數席次，就是非常好的成果，如果新罕布夏州與科羅拉多州都贏，就是掀起了紅色浪潮」。

他表示，無論如何，最後結局如果是共和黨獲得參眾兩院多數，「到時候大家就必須為了國家考量而坐下來好好談，想清楚接下來要怎麼辦」。他說：「謹此奉勸拜登，如果我們贏得眾院，也掌握參院，且讓我們大家一起到美墨邊境，看看能不能共同商量出某種解決問題之道。」

葛理漢在訪問中說，將與民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)聯手推出旨在規範社群媒體公司的草案。他表示：「分立政府(divided government)的情況之下，或許可以產生某些好的結果。」

展望2024年總統大選，葛理漢表示，目前看來，民主黨內並沒有可以替代拜登的人選。他說，一切都取決於這次期中選舉的結果，「如果拜登不選，誰有辦法代替他呢？」他指出：「這是他們的問題，不是我們的問題，我們自己已經有很多問題要處理了。」

葛理漢說，對共和黨而言，如果要在國會擁有掌理多數(governing majority)，就必須比目前席次增加25席，參院則要有52席，但眾院最後結果可能比25席差一些，參院則可能有51席，因此開票夜的表現不算紅色巨浪，但共和黨最終表現應該還是不錯的。