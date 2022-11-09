通膨飆漲怎麼救？共和黨挨轟「講空話」

通膨和物價是本次選舉中選民的切身之痛，民調機構「艾迪生研究」(Edison Research)8日針對選民進行的出口民調顯示，通膨和墮胎是選民關心的首要議題，其次是犯罪、移民和槍支政策，三成的受訪者認為通膨是影響他們投票決定的最主要考量。

另外，大約八成的人認為目前經濟情勢「不太好或很糟」；認為「很好或不錯」的只有20％。一半的民眾認為他們家庭的財務狀況比兩年前更差，三成的人認為沒有變化；而且十個人當中就有六人說汽油價格飆漲是造成他們財務困境的最主要原因。

眼看執政的民主黨即將為通膨和經濟問題付出代價，眾院 少數黨領袖、共和黨 籍眾議員 麥卡錫(Kevin McCarthy)6日接受有線電視新聞網CNN訪問時，難掩喜悅之情，宣稱自己有望成為下屆眾院議長。

當被問到他將如何降低通膨和油價以回應選民期望時，麥卡錫回答說：「削減政府支出，提升美國能源獨立自主性。」

然後呢？共和黨要刪減那些政府支出項目？麥卡錫沒有回答。刪減幅度多少？沒有回答。有多少人會受到刪減的影響？沒有回答。民主黨要如何讓美國能源更自主？還是沒有回答。

美國公民自由聯盟政治分析師塔什曼(Brian Tashman)指出：「共和黨整場選戰都在打通膨牌，卻從來沒有解釋他們有什麼政策可以對抗通膨。」

無獨有偶，參院共和黨領袖之一，布朗特參議員(Roy Blunt)二周前接受訪問時，對於類似的問題，也只給了個空洞的回答：「共和黨會穩定經濟。」更早之前，眾院財委會成員，共和黨籍巴爾眾議員(Andy Barr)則說：「我們有個正面的議程。我們對美國有承諾，我們要回歸基本面。

數月之前，福斯新聞問川普如果他重返白宮將會如何處理通膨問題，這位前總統發表了一長篇言不由衷的談話，卻對問題核心避而不答。

如今期中選舉已經結束，新的國會即將形成，共和黨還是提不出個計畫來。MSNBC專欄作家貝能(Steve Benen)批評共和黨「並不是告訴美國民眾『投給我們，我們能解決通膨，』而是對選民說『你們對通膨很不滿，那不如就投給我們試試看。』」