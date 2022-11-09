參院選舉／共和黨拿下俄州 民主黨或取賓州 喬州仍拉鋸

前總統川普力挺的名作家范斯擊敗民主黨對手雷恩，贏得俄亥俄州參議員。(路透)

聯邦參院共100席，今年改選35席，共和黨只需要比民主黨 多拿一席，就能打破目前兩黨50比50的僵局，其中關鍵選區在賓州 、喬治亞州和俄亥俄州 。

俄亥俄州／川普力挺的范斯當選

俄亥俄州聯邦參議員席次因為共和黨籍參議員波特曼(Rob Portman)退休而出現空缺爭奪戰，民主黨候選人雷恩(Tim Ryan)與共和黨對手范斯(J.D. Vance)；雷恩為資深聯邦眾議員，陸戰隊出身的范斯獲得前總統川普背書。

截至美東8日9時開出的53%選票顯示，范斯51.9%得票率領先，雷恩則以48.1%得票率居次；紐約時報預測，范斯可望當選。

范斯競選團隊在選舉日前夕信心十足，競選消息人士預測，該州庫亞霍加郡(Cuyahoga)的投票率低迷；庫亞霍加郡是民主黨治理的郡，其行政區域涵蓋克里夫蘭，當地居民2020年力挺拜登總統。

不過，俄亥俄州的關鍵城市不只克里夫蘭，還有辛辛那提與哥倫布市。

雷恩團隊則表示，庫亞霍加郡的投票狀況良好，可能因為當地人力不足而出現數據傳輸延遲的情況。

賓州參議員關鍵戰，左為民主黨籍費特曼，右為共和黨籍奧茲。（美聯社）

賓州

民主黨籍賓州副州長費特曼(John Fetterman)對壘共和黨籍的名流醫生奧茲(Mehmet Oz)，兩人角逐共和黨賓州聯邦參議員圖米(Pat Toomey)退休遺缺。

截至美東8日9時開出的26%選票顯示，費特曼以54.7%得票率領先，奧茲則以42.9%得票率落後。

有線電視新聞網(CNN)報導，出口民調顯示，賓州選民對於費特曼的健康狀況能否勝任州長職務感到關切。費特曼原本備受看好，但53歲的他5月初選前突然中風「差點沒命」，但拒絕公布病歷。

CNN與愛迪生研究機構(Edison Research)共同進行的全國初步出口民調結果顯示，大多數選民認為奧茲住在賓州的時間不夠長，可能不夠了解當地民情。奧茲2020年底從新澤西州移居賓州，在那之前的過去十年，他都住在新澤西州。

逾33%賓州選民表示，他們最在意候選人是否與他們共享價值，以及候選人是否真誠，另有20%選民覺得，州長候選人最重要的特質是關心人民，而僅一成民眾在意候選人過往的執政經歷。

喬州參議員關鍵戰，左為民主黨籍沃諾克，右為共和黨籍沃克。（美聯社）

喬治亞州

喬治亞州民主黨參議員沃諾克(Raphael Warnock)為保住兩年前為民主黨奪下的席次，力戰前總統川普支持的前大學美足明星球員沃克(Herschel Walker)。

截至美東8日9時開出的67%選票顯示，沃諾克以49.2%得票率領先，沃克則以48.9%得票率緊追在後。

出口民調顯示，沃諾克與沃克的支持率不相上下，但沃諾克流失部分非裔與西語裔選民的支持。

沃諾克獲得64歲以下男性選民的青睞，但在白人選民中的斬獲有限，而白人選民占該州選舉人及年長市民約66%。