舒默無意外連任成功 但恐失參院多數黨領袖頭銜

民主黨參議院多數黨領袖、紐約州聯邦參議員舒默將連任成功，成紐約州任期最長參議員。(美聯社)

CNN預測，民主黨 參議院多數黨領袖、紐約州聯邦參議員 舒默（Chuck Schumer）將連任成功，擊敗共和黨對手皮尼昂（Joe Pinion）。

舒默的連任之路看似相當平順，不過對舒默而言，真正的問題是在期中選舉之後，他能否保住聯邦參院 多數黨領袖的頭銜。

美聯社報導，現年71歲、出身布魯克林的舒默爭取他在紐約州的第五個參議員任期。他的共和黨對手皮尼昂在當地知名度有限，且紐約州長期以來都是民主黨票倉，因此一般認為皮尼昂勝算不大。

39歲的皮尼昂曾擔任保守組織發言人，該組織支持利用「自由市場」解決方案應對氣候變遷。皮尼昂也曾擔任政治評論員，最近則在保守派媒體「Newsmax」擔任新聞節目「周六議程」(Saturday Agenda)的主持人。

紐約州聯邦參議員舒默順利連任，但他可能從目前的多數黨領袖變成少數黨領袖。(美聯社)

儘管舒默已經勝券在握，但在8日的期中選舉可能整晚提心吊膽，密切關注其他地區的選情，因為這將決定民主黨是否能在2023年繼續掌控參院。

舒默做完九個眾議員任期後，在1998年首次贏得參議員選舉，此後一直連任。2020年11月大選後兩黨在參院席次以50對50不相上下，但因副總統賀錦麗身兼參院主席，握有打破僵局的決定性一票，舒默成為參院多數黨領袖。

在他的任期內，舒默利用民主黨的微弱優勢通過多項重大法案，包括槍枝暴力法案，以及拜登總統在醫療、氣候與經濟方面的計畫。

舒默在紐約以針對民眾生活議題舉行的周日記者會聞名，從食物安全、自動電話推銷、一直到青少年吸電子菸的危險等包羅萬象。最近一個周日記者會的主題則是民航機的座位不斷縮小，他說：「在飛機上與旅客交談時，我聽到的頭號抱怨就是座位狹窄。」

在2004年、2010年、2016年的大選中，舒默都以明顯優勢擊敗對手，順利連任。舒默今年對自己的勝選很有信心，以致他把1500萬元從自己選舉帳戶轉移給其他民主黨參議員候選人和民主黨參院競選委員會。

今年9月轉移資金的新聞首次曝光時，舒默表示：「維持並擴大民主黨在參議院的多數席位，是我的首要任務。」