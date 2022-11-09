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期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

參院共和黨領袖 佛州議員史考特有意挑戰麥康諾

編譯潘勛／綜合8日電
參院領袖麥康諾。(美聯社)
參院領袖麥康諾。(美聯社)

期中選舉後，共和黨可望在國會參院多增五席，故黨內浮現聲浪，指佛州聯邦參議員史考特(Rick Scott)有意挑戰目前參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell，肯塔基州) ，取而代之；共和黨策士有人不樂見這種狀況，另有人指史考特藉此想提升自己的全國地位。

國會山莊報(The Hill)8日報導，目前擔任共和黨參院全國委員會(NRSC)主席的史考特6日上國家廣播公司(NBC)「會見新聞界」(Meet the Press)節目，主持人陶德(Chuck Todd)詢問他若是共和黨在期中選後取得參院多數，是否有意角逐黨參院領袖；史考特僅回答自己的焦點別無其他，只想在8日夜裡獲勝。但陶德在史考特講到一半時便插嘴，指「這不算回答」。

佛州參議員史考特。(Getty Images)
佛州參議員史考特。(Getty Images)

陶德結語說，史考特有可能挑戰麥康諾，對此史考特並未反駁；此事引發揣測，認為史考特有志於參院黨內領袖一職。

直到2月中旬，史考特本來還堅決支持麥康諾擔任共和黨參院領袖，但此後兩人關係惡化。另位共和黨策士表示，史考特擺態可能挑戰麥康諾是想提升自己全國地位，即便最後並沒那麼做也一樣；一位史考特幕僚表示，他正在權衡2024年要不要選總統。

史考特另忠於前總統川普，而可能再選總統的川普與麥康諾有嫌隙；史考特真要挑戰麥康諾，川普因素是一大利多。

麥康諾已絕口不談川普，但川普按表操課攻擊麥康諾，上星期還呼籲共和黨人，說假如麥康諾支持取消聯邦舉債上限的計畫，就該「彈劾」他。

史考特對這次期中選共和黨參院選情要比麥康諾樂觀得多，10月便向國會山莊報表示，他認為明年共和黨在參院可望控制達55席。而麥康諾對期中選的選情保守得多，8月接受福斯電視台訪問時表示，眾院倒向共和黨的機率要比參院大得多，因為「參議員選舉大不相同」、「候選人的素質對選舉結果影響很大」。

麥康諾的發言被解讀為隱晦地批評某些共和黨候選人；那些人的競選募款及民調都未達預期。

史考特因此在華盛頓觀察家報(Washington Examiner)輿情版撰文，痛斥共和黨同志「貶低」黨候選人，真是「懦夫之舉」、「背叛保守派大義」，用意顯然是撻伐麥康諾。

共和黨 麥康諾 參院

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