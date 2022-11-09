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州長選戰關鍵 4州牽動墮胎權利、醫療補助政策

編譯盧炯燊／綜合8日電
州長選舉對各州的墮胎權、醫療補助等政策有決定性影響。圖為密西根州支持墮胎權者為公投製作的海報。(路透)
州長選舉對各州的墮胎權、醫療補助等政策有決定性影響。圖為密西根州支持墮胎權者為公投製作的海報。(路透)

8日的期中選舉有36個州選舉州長，對多個州而言，選舉結果將關乎墮胎權及醫療補助等政策的前景。

聯邦最高法院6月在推翻羅訴韋德案的裁決後，墮胎權交由各州自決，目前亞利桑納、密西根、賓州及威斯康辛四個州的墮胎權保護仍未定案，這四個州8日也在州長選舉之列。

亞利桑納共和黨州長候選人雷克(Kari Lake)過去支持羅案裁決前的命令，但她最近轉而留意禁止在懷孕15周後禁止墮胎法規，但態度仍然模糊；她的民主黨對手霍布斯(Katie Hobbs )則不限制墮胎。

密西根民主黨籍州長惠特默(Gretchen Whitmer)競選連任主打在墮胎權問題，希望將墮胎權寫入州憲法內，但挑戰她的是共和黨保守派迪克森(Tudor Dixon) ，指州長在這個問題上沒有太多權限。

賓州在懷孕24周內墮胎是合法的，民主黨州長候選人夏皮羅(Josh Shapiro)將墮胎作為競選核心，但共和黨的馬垂諾(Doug Mastriano)支持從受孕開始就禁止墮胎，強姦、亂倫等也不能豁免。若共和黨人在州議會中佔據多數席位，預計2023年通過立法禁止墮胎。

威州在最高法院作出裁決後，共和黨控制的州議會將1849年的墮胎禁令重新生效，但遭民主黨州長艾佛斯(Tony Evers)告上法庭阻止，假若他競逐連任失敗，禁令自然可以實行。

最高法院推翻羅訴韋德案的裁決後，民主黨的民調支持度一度上升，但最新民調指出，墮胎議題不再是選民最關注，這四個關鍵州極有可能由禁止墮胎的共和黨占優勢。

上述四個州最受關注的是密西根，該州長期以來一直是總統選舉戰場之一，若由共和黨勝出，將牽動2024年的選情。現在民主黨全力推動在州憲法中列入保護墮胎權。

相反地，肯塔基州的選民將決定是否修改州憲法，規定沒有墮胎權。州議會已通過一項近乎全面的禁令，若選民投票同意，將不再有墮胎權。

另外，州長選舉也涉及醫療補助等議題，緬因州共和黨籍前州長勒佩奇(Paul LePage)指現任民主黨籍州長米爾斯(Janet Mills)的毒品政策，助長了該州濫藥死亡危機及犯罪。

佛羅里達州同樣出現這個議題，儘管共和黨籍的德桑提斯(Ron DeSantis)輕鬆連任州長，但他在幾個關鍵公共衛生問題上的立場仍值得注意。

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