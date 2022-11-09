州長選情拉鋸 7州可能重新驗票

由於得票數接近，估計會有候選人不接受選舉結果，需要重新計票。(Getty Images)

今年期中選舉 選情拉鋸，國會最終席次分配花落誰家尚在未定之天，CNBC有線電視台預估威斯康辛、喬治亞、密西根、賓州 、亞利桑納、德州 及佛羅里達等七個州因為選情緊張，加上有候選人並未承諾會接受選舉結果，可能出現驗票的情形，影響開票。

威斯康辛州：

只有當選票差距在1%以內，候選人才可以請求重新計票，但若選票總數低於4000票，票數差距亦須在40票以下方可請求；此外，若選票差距在0.25%以下或總票數4000票以下、10票以內時，驗票費用由州政府負擔；威州沒有自動重新計票的規定。

喬治亞州：

選票差距在0.5%以內，異議候選人得在選舉結果公布後兩個工作日內向州務卿提出驗票請求；驗票費用一律由州政府負擔，同時喬州也沒有自動驗票的規定。

密西根州：

密州的驗票規定較其他州寬鬆，只要基於「善意」就能在選舉結果公布後六日內提出申請；如果選票差距在0.5%以上，每一選區驗票須繳納125元，差距若在5%以上每一選區則需繳納250元，0.5%以下每選區只需25元；如果驗票結果發現許舉舞弊或確實推翻原先選舉結果，退還所有驗票費用。

由於得票數接近，估計會有候選人不接受選舉結果，需要重新計票。(Getty Images)

賓州：

票數差距在0.5%以內啟動自動驗票，但若是候選人對選舉結果有疑義，亦能在選舉結果公布後五日內提出申請，既沒有票數差距的規定，亦不需繳納保證金，但只要是由候選人提出的驗票，費用均由候選人承擔。

亞利桑納州：

票數差距在0.5%則啟動自動驗票，但除此之外別無其他驗票可能，候選人就算對選舉結果有疑義，亦無法申請驗票；驗票費用由州政府負擔。

德州：

若兩位候選人票數「一致」才能啟動自動驗票程序，或是在票數差距小於10%時由候選人提出驗票申請，且提出驗票聲請的候選人須為執行驗票的官員提供15至50元不等的時薪；若驗票結果推翻原選舉結果，退還候選人繳納的一切費用。

佛羅里達州：

候選人票數差距在0.5%以內者，由州務卿下令人工計票，候選人無權提出驗票，與亞利桑納類似。