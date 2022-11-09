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從監察員被擋到機器故障… 各州選舉過程尚稱順利

編譯洪毅／綜合8日電
德州一名選民8日投完票後，展示他獲得的「我投票了」的貼紙。(新華社)
德州一名選民8日投完票後，展示他獲得的「我投票了」的貼紙。(新華社)

經歷2020年總統大選的動盪，讓各地對投票所可能出現的亂局嚴陣以待，儘管部分地區仍出現各種不同的小插曲，例如反制聯邦監察員，不適格的工作人員，或是投票機故障、颶風攪局等，不過到8日美東晚間10時為止，各州選舉進程十分順利。

司法部向24個州的部分地區派遣監察員，遭到佛州密蘇里州援引州法抵制，稱會影響選民投票，破壞對選舉制度的信心；儘管司法部的作為有1965年的投票權法案背書，但是聯邦政府如何監察地方，受到最高法院2013年的判例限制。

佛州州務卿勃德(Cord Byrd)就表示，這絕非針對拜登政府，因為川普政府時期派遣的監察員，也不能進入投票所內，若欲履行職務，仍應在投票所外進行；密蘇里州州務卿艾許克羅夫特(Jay Ashcroft)更稱，此舉是在「恫嚇選民」。

不適格的投票所工作人員，或是在投票所內鬧場者亦時有所聞；在喬治亞州富爾頓郡(Fulton County)，一對母子檔因為在社群平台上的「威脅性」風格，因此遭到解雇，據信他們還曾參與過去年1月6日的國會暴動事件。

在德州，有投票所工作人員對非裔選民做出「恫嚇性」舉動；在亞利桑納州，有選民指控有極右份子在投票箱附近「盛氣凌人」地逡巡，包括公開展示槍枝等；這些舉措均已遭到聯邦法官制止。

恐嚇事件依然時有所聞，威斯康辛州一名男子因在投票所亮刀威脅選民及工作人員而被捕；在北卡羅來納州。當地選舉工作人員一直受到有潛在威脅性的騷擾，包括拍攝工作人員的車牌號碼，或是遭到跟蹤等。

部分投票所的開放時間因各種原因延遲，例如選票用紙告罄、機器故障等，在佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)，則因颶風妮可(Nicole)攪局而需延長投票時間；而技術故障之類的問題儘管歷屆選舉都有，但依然遭到選舉舞弊陰謀論信奉者的廣傳、誇大，包括前總統川普。

但大體上，本屆期中選舉進程適順利的；有線電視新聞網(CNN)的民調顯示，80%選民對所在的州，在計票公正及準確性抱有相當信心。

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