亞利桑納州25%計票機故障 引發爭議

亞利桑納州共和黨州長候選人雷克，對投票機發生故障，表示難以置信，對媒體發表談話，提醒選民。(美聯社)

亞利桑納州人口最多的馬瑞科帕郡電子計票機8日約有25%發生故障，引發爭議，鳳凰城市的選民被迫在一處投票站外排隊等候投票。(美聯社)

亞利桑納州人口最多的馬瑞科帕郡(Maricopa County)電子計票機8日約有25%發生故障，前總統川普 及其支持者立即拿來大作文章，說這是民主黨選舉作弊的鐵證。

該郡紀錄官瑞轍(Stephen Richer)說，投票所開門不到幾小時，郡內計票機就有好幾十部故障，技術人員已展開修復作業。

他說，選票放進計票機後，不會自動前進，因此無法辨讀、統計得票人是誰，不過，這問題無礙正確計票。

該郡官員說，下午2時起，約有60部投票機器出問題，占郡內各投票所的四分之一，其中17部改變印表機的設定，就恢復功能了。

川普：又來了？人民受不了啦！

瑞轍說，出問題固然令人失望，預計不承認2020大選結果的人和陰謀論者一定會「拿來大做文章」。果不其然，川普立即在自己的「真實社媒」平台上說共和黨 大票倉的計票機出問題，「又來了？人民受不了啦！」

雷克諷「到左派選區都沒問題」

川普支持的州長候選人雷克也在自己的推特帳號上發布「選民警告」；她告訴媒體，她在左派選民集中的地區投票，一點問題都沒有；她說，「看來，到自由派選區投票是對的，他們最好趕快把問題搞定。」

這種譏諷言論刺激不少共和黨選民，使他們當真認為「其中必有詐」；70歲的共和黨志願監票員羅素(Barbara Russell)對路透表示，計票機故障，等於剝奪了鄉村選民的權利。

川普、雷克等人主張不要用電子計票機統計選票，廢止提早投票和通訊投票 ，只准投票日當天投票，選票一律用紙本且人工計票，電郵寄送印出的不算。

馬瑞科帕郡警局長潘昨恩(Paul Penzone)說，他已加派員警到郡內各投票所維持秩序。位於鳳凰城的郡選務辦公廳四周也架起拒馬等護障，預防抗議群眾暴走。

新澤西州墨瑟郡的印表機8日也出問題，選民只能筆勾手投選票，計票時間延遲難免。郡書記官索拉米(Paula Sollami Covello)說，全部選票會用掃描機確認然後計票，「結果可能會延遲出爐。」