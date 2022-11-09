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期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

民主黨金援倡議「MAGA」候選人成臭棋 助長共和黨

編譯陳韻涵／綜合8日電
亞利桑納州共和黨州長候選人、新聞主播雷克(左)8月初靠民主黨奧援贏得初選，原本不被看好有當選機會，後來卻一路領先民主黨籍州長候選人凱蒂‧霍布斯，讓人大跌眼鏡。(路透)
亞利桑納州共和黨州長候選人、新聞主播雷克(左)8月初靠民主黨奧援贏得初選，原本不被看好有當選機會，後來卻一路領先民主黨籍州長候選人凱蒂‧霍布斯，讓人大跌眼鏡。(路透)

民主黨在初選時金援倡議「讓美國再次偉大」(MAGA)的共和黨人士，但這項策略如今造成反效果，原本不被看好的共和黨候選人如今迎頭趕上民主黨候選人，也讓民主黨內部開始檢討。 

華盛頓時報報導，亞利桑納州共和黨州長候選人雷克(Kari Lake)8月初受惠於民主黨助力贏得初選，卻一路領先民主黨籍州長候選人、現任州務卿凱蒂‧霍布斯(Katie Hobbs)數個百分點。

新罕布夏州民主黨協助該州共和黨參議員候選人博杜克(Don Bolduc)獲得初選提名，而他的民調直逼拚連任的民主黨籍參議員哈桑(Maggie Hassan)。

博杜克的發言人凱特‧康斯坦丁尼(Kate Constantini)說：「他們(民主黨)必須對自由派金主解釋，銀彈如何造就可畏的共和黨候選人，在『改變』對壘『現狀』的選舉中，向博杜克這樣的外部候選人勢將成功，尤其是對抗了無生氣的參議員哈桑。」

雷克曾任鳳凰城電視台的新聞主播，博杜克則是退役陸軍准將。

民主黨人花錢協助前總統川普支持的「極端」共和黨人士，如雷克和博杜克，在初選時出線進入期中選舉，藉此鼓勵民主黨基層投票、贏得無黨派選民支持，甚至吸引部分反川共和黨選民倒戈的策略。

然而，川普背書的這些候選人並未如民主黨計畫般失敗，甚至可能勝選；與參院多數黨領袖舒默同一陣線的參院多數黨政治行動委員會花費320萬元打廣告，在新罕州共和黨初選時，拉抬保守派博杜克的聲勢。黨部當時推估，博杜克在新罕州並無勝算，到了選前最後關頭，多項民調顯示博杜克與哈桑勢均力敵。 

要求匿名的民主黨策略專家表示，這項策略「風險肯定高」，「這項策略低估了拜登發表兩場民主演說的急迫性，且還有部分不承認2020年大選結果的候選人，但選民不會記得或想到」。

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