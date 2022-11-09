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期中選舉對經濟的意義？ 5大方向影響財政格局

37州選票含公投議題 內容包羅萬象 運動博彩受矚目

編譯彭尚興／綜合8日電
加州選民在8日的期中選舉中，就是否開放線上體育賽事博彩的第27號公投案(Proposition 27)公投。選前民調顯示這一公投案過不了選民關。圖為加州聖曼紐印第安保留地一賭場。(美聯社)
加州選民在8日的期中選舉中，就是否開放線上體育賽事博彩的第27號公投案(Proposition 27)公投。選前民調顯示這一公投案過不了選民關。圖為加州聖曼紐印第安保留地一賭場。(美聯社)

全國各地選民8日在期中選舉投票時，除選出各級公職人員，也就各州的公共議題做出決定，總計有37個州的130件公投提案接受選民複決，內容從課徵富人稅、終止強迫受刑人非自願勞動，乃至於開放休閒用大麻和合法賭博，包羅萬象。

主張開放線上體育賽事博彩的加州第27號公投案(Proposition 27)背後所牽涉的龐大利益遠超過所有複決提案。截至上月22日，DraftKings Inc.和FanDuel Group等博弈業者，已投入將近1億6000萬元為這項提案護航；以加州原住民保留區賭場業主為首的反對陣營，則耗資2億2000萬元反宣傳。雙方一來一往之間，宣傳費用累積超過3億7500萬元，寫下加州選舉經費新紀錄，較先前紀錄2億2600萬元暴增近66％。

但根據選前多項民調，第27號公投案恐怕還是過不了加州選民這關。

加州選民也要複決第30號公投案，決定是否要提高個人年所得超過200萬元者的稅率，增加的稅收將用於獎勵購買電動車輛，以及對抗森林野火。沒想到這項旨在促進環保減排的公投案，竟意外引發加州民主黨內部分裂。環保團體、網約共乘車公司Lyft和民主黨籍的州長紐森都大力支持第30號公投案；極具影響力的加州教師協會卻加入反對派，指稱這項提案將獨厚少數電動汽車製造商。

麻州同樣也提出增加對富人課稅的議案，個人所得超過100萬美元者要再多繳4％的稅額，用於教育和公共運輸。

有五個州將表決休閒用大麻合法化。馬里蘭州可望通過這項提案，但政治風氣較為保守的阿肯色、密蘇里、和南北達科塔州，目前還是勝負難料。目前已有19個州和哥倫比亞特區允許成年人合法吸食休閒用大麻。

另外，科羅拉多可望跟隨俄勒岡的腳步，成為全國第二個開放個人使用含有賽洛西賓(psilocybin)成分的迷幻蘑菇 (Psilocybin mushroom)和其他草本迷幻藥的州。

阿拉巴馬、路易斯安那、俄勒岡、田納西和佛蒙特等五個州的選票上，會有終止強迫受刑人從事非自願性勞役的表決案。憲法第13條修正案允許奴役罪犯以做為懲戒，但是這種司法觀念近年來已受到嚴厲挑戰。

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