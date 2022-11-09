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2024大選提前開打？ 川普：德桑提斯選總統非好事

編譯洪毅／綜合8日電
前總統川普(圖)7日受訪時，指同為共和黨籍的佛州州長德桑提斯若競選總統，將「自我傷害、是個錯誤」且「無益於共和黨」。(Getty Images)
前總統川普(圖)7日受訪時，指同為共和黨籍的佛州州長德桑提斯若競選總統，將「自我傷害、是個錯誤」且「無益於共和黨」。(Getty Images)

展望2024年總統大選，似乎讓共和黨籍的前總統川普與同黨籍的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的矛盾愈發尖銳；川普繼5日以「德假正經」(Ron De-Sanctimonious)的諧音戲謔稱呼德桑提斯後，7日受訪時再稱，德桑提斯若競選總統，將「自我傷害、是個錯誤」且「無益於共和黨」。

川普自5日起連續三天對德桑提斯的態度不一；對於5日賓州造勢活動上「德假正經」的說法，國會山莊報(The Hill)報導指出，雖然川普「戳」德桑提斯早有先例，但如此大庭廣眾且擠滿共和黨支持者，又如此直接的表態，堪稱是頭一回。

川普後在6日前往邁阿密參加造勢活動，並未延續前日的砲火，而是為競選連任聯邦參議員的魯比歐(Marco Rubio)站台，川普還在造勢活動上說，除了支持魯比歐外，還說「你們也要讓德桑提斯再次成為大家的州長」。

但是德桑提斯當天沒有現身邁阿密，而是在佛州太陽城中心(Sun City Center)參加另外一場活動。

到7日，川普接受福斯新聞(Fox News)訪問時，稱德桑提斯「是個好人」，否認他們之間有不快，「我們之間沒有爭執，況且我的民調遙遙領先」。

川普還表示，他不清楚德桑提斯是否要競選總統，不過「如果他要，就去吧」；但是他也說：「我覺得如果他競選，會深深地傷害到他」，「我認為他這樣做是犯了錯誤，我認為基層不會樂見這件事。我認為這無益於共和黨」。

一名前川普競選團隊顧問向國會山報表示，川普批評德桑提斯成功搏到新聞版面，卻是個「虛弱的攻擊」，而且在期中選舉前這樣說還頗「狹隘」；另一名共和黨策士則說，川普就是意識到了德桑提斯競選總統的勢頭，要正面迎戰。

雙方的勢頭究竟誰會蓋過誰，仍需看期中選舉結果，在川普這方，關注的是他背書的亞利桑納州、賓州的聯邦參議員候選人能否得勝；而在德桑提斯這方，則是他能以多少選票連任佛州州長。

前總統川普7日受訪時，指同為共和黨籍的佛州州長德桑提斯(圖)若競選總統，將「自我...
前總統川普7日受訪時，指同為共和黨籍的佛州州長德桑提斯(圖)若競選總統，將「自我傷害、是個錯誤」且「無益於共和黨」。(美聯社)

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