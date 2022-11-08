期中選舉「股海指南」：兩大黨政策與產業投資動向？

(路透)

「期中選舉 的結果，能夠提振低迷的美股嗎？」期中選舉11月8日到來，選舉結果將決定美國國會組成；鑒於民主黨 與共和黨 兩大黨對於國家發展的著力點不同、產業政策不同，而受之影響的產業，包括國防、能源、科技、乃至於大麻，其前景亦決定了股市的波動，因此全球投資人關注著選舉結果、意欲展開佈局——而美國低迷已久的經濟困境，會因期中選舉的變天，而在短期內看到提振曙光嗎？

臨近期中選舉，美國股市在本周隨之上漲——《財富》雜誌分析，各界普遍預期共和黨將打破現狀民主黨對參眾兩院的控制（兩黨參議員人數相同，但副總統賀錦麗身兼議長，亦有表決權），因而投資人對期中選舉抱持樂觀態度。同時，執政黨與國會最大黨不同的分裂局面，往往導向政局僵持、因而少有重大政策變化，投資人看好其穩定將對市場有利。

圖為美國紐約證券交易所。(美聯社)

以7日美股情況來說，已經下跌多月的四大指數皆揚升：道瓊指數大漲423.78點（1.31%）、標普500上揚89.27點（0.96%）、納斯達克上漲89.27點（0.85%）、費城半導體勁揚52.39點（2.18%）。此前，在全球飽受通貨膨脹壓力的2022年，在四大指數中組成相對最全面的標普已經下跌近21%，期中選舉可說是為投資人帶來可喜的積極市場表現。

《路透社》亦針對期中選舉為股市帶來的影響進行分析，列出諸如國防、能源、醫藥健康、安全、科技以及大麻等類股，指出因共和黨即將主導參眾兩院的可能性，上述領域中的領銜公司因產業發展與美國政策息息相關，股價表現亦隨之波動、受到投資人留意。

以國防產業為例，由於各國普遍預期地緣政治衝突將加劇（最顯著的例子就是烏俄戰爭），無論8日選舉結果是否真的是共和黨大勝，美國國防開支勢必都將增加——差別在於，若共和黨主導國會，則國防預算將「顯著」增加、若民主黨保住席次優勢，則將適度、漸進增加國防支出。有鑑於此，如洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神科技（Raytheon Technologies）等領先的航太技術公司都受關注，而標普500指數中的航太指數和國防指數亦在2022年上漲10%。

「如今，比起政治上的預期，市場受到Fed決策的影響更大。」右為Fed主席鮑爾。(美聯社)

能源類股則因2022年的全球能源問題，可說經歷了輝煌的一年、標普500指數中的能源類飆漲超過60%；而花旗銀行分析師指出，在共和黨控制國會的情況下，有望通過更多鼓勵美國本地能源生產的政策及法案、石油探勘技術和管道架設可能得到支持，這些可能性都有利能源股價，但迫在眉睫的物價、油價問題，很可能使國會（無論共和黨或民主黨主導）設法壓低油價，股價亦將受到打擊。

綠色能源則與石油等化石燃料產業的情況相反；由於民主黨的左翼環保立場，綠能自然是民主黨寄望的產業，民主黨若能持續主導國會，可能會以抵稅和鼓勵投資的方式來支持清潔能源發展，但如今隨著共和黨的選舉聲勢壓過民主黨，太陽能等替代能源的股票下行——例如Invesco太陽能ETF在2022年已經跌了6%。

在醫藥領域方面，由拜登政府的《重建美好》法案修改而成的《2022年降低通膨法》中，包括設立處方藥價上限，此舉增進老年人和家庭的社會保障，但對藥廠和生技產業來說不是個好消息，因此若未來共和黨獲得優勢席次，可能對醫藥公司較為有利。

期中選舉的結果，能夠提振低迷的美股嗎？(路透)

而因共和黨對邊境安全政策的強調，此類相關產業（例如保全業）可能較為樂觀；與之相反的是大麻產業，由於民主黨對大麻合法化的態度較為友好，若民主黨輸掉國會，產業發展的前景則相對黯淡——AdvisorShares純美國大麻主動型ETF在2022年即大跌超過55%。

至於科技產業則尚處觀望——因科技業對國防、對經濟的重要性，兩黨勢必都相當重視，不過兩黨在政府與國會的分歧局面，所導致的立法停滯，或可預期在兩年內科技業者受重大政策轉折衝擊的可能性降低。

例如，民主黨政府長期以來希望對Alphabet（Google母公司）和Meta（Facebook母公司）等網路科技公司進行監管，《財富》雜誌指出白宮亦計畫在期中選舉後針對網路巨頭推動反壟斷立法，但共和黨已表示若接管兩院，便不會支持反壟斷法案。另一方面，共和黨在川普政府期間推動鼓勵科技公司進行研發的減稅政策，可能隨共和黨主導國會而延續。

不過，即使期中選舉為美股帶來提振，但其效益能否持續、仍否扭轉2022年以來股市頹勢，投資人和分析師則抱持保守態度、認為前景未必樂觀——由於美聯準（Fed）以40年來最快的速度頻頻加息、借貸成本升高，市場因而下挫、投資人選擇將較多現金留在手中而非投入市場，又加上4日的就業數據顯示勞動力市場仍然強勁、10月美國就業市場增加26萬1,000個職缺，這代表Fed不會放緩升息步調，因此本周的股市上漲仍可能被利率及經濟數據所抵銷、拖垮。

美股在2022年經歷大幅下跌。(路透)

投資銀行Lombard Odier Investment Managers主管伊爾波（Florian Ielpo）對此表示：

「如今，比起政治上的預期，市場受到Fed決策的影響更大。」

與Fed升息政策相應的，除了股市的下跌，還有美國國債的上漲：7日美國10年期國債收益率從4日（周五）的4.157%上升至4.212%，接近2007年以來最高水準。