選民只關心通膨 拜登轉移施政焦點難回天

期中選舉通常視為總統施政的期中考，今年通膨和油價議題讓選民最有感。（Getty Images）

拜登 總統及民主黨 盟友一直希望把選戰討論焦點轉移到就業市場回溫及其他施政成就，但關心通膨的選民並不領情。

連續幾個月討論墮胎權、民主遭受威脅、氣候變遷、移民、犯罪等議題之後，這次期中選舉選戰打到最後，決勝關鍵在於民眾對整體經濟的切身感受，尤其是通貨膨脹。

蓋洛普民調(Gallup Poll)資深主編瓊斯(Jeff Jones)指出，前一次美國選民把通膨視為選舉年首要關注議題是1982年8月間。當時美國正值經濟嚴重衰退期間，執政黨為共和黨。瓊斯表示，相較之下，這次選民是一整年都把通膨視為最關心的議題。

今年夏初，民主黨一度認為有希望打破執政黨上台後首次期中選舉將流失國會席次的歷史慣例；當時民主黨評估，如果選舉訴求主打保障墮胎權、加強槍枝管控，將可獲得郊區白人婦女票等幾個重要投票族群支持。

然而，隨著經濟壞消息越來越多，民主黨原本的希望入秋之後已經變得渺茫。受到聯準會連續出重手升息以對抗通膨的影響，美國房貸利率大幅提高、房價走跌、科技業及其他白領產業慢慢開始裁員、股市與債券市場則出現震盪；突然之間，經濟衰退成了民眾之間的討論話題。

選前最後時刻，拜登政府設法發表與經濟有關的訊息以搶救選情。白宮 與民主黨盟友強調，最新數據顯示美國就業市場蒸蒸日上，失業率降至3.7%，幾乎回到新冠疫情期間居家避疫之前。若與「經濟大衰退」(Great Recession)期間流失的工作機會相比，當時就業市場復原所花的時間，大約是現在的一倍多。

白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)是主張應該維持樂觀訊息的拜登核心幕僚。不過，民調顯示，白宮與民主黨陣營近來一波又一波的宣傳，似乎沒能從共和黨手中搶回有關經濟論述的話語權。共和黨批評通膨連續數月在8%居高不下，創下美國40年來新高，都是拜登總統過錯。