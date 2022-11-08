華府智庫：期中選舉「正常發揮」執政黨逃不了挫敗

昨天是提早投票的最後一天，全美已有4200萬人完成投票。（美聯社）

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)學者分析過去40年正常的期中選舉 顯示，有四位總統的支持度平均為42%，國會選舉投票 率平均44.2%，執政黨全都丟失席次，平均46席，相當於5.6%，且投票率愈低，丟掉的席次愈多。

布魯金斯研究所指出，過去40年間有四場期中選舉在正常情況下舉行，另有兩場受到特別但短暫的要素形塑。這四場分別在1982年、1994年、2010年和2018年，當時的總統是雷根、柯林頓、歐巴馬和川普。

這四場選舉都在總統第一任期內舉行，各總統當時就職第七季的支持率都落在41%到45%，平均為42%；結果執政黨全都丟掉席次。

過去40年另有兩場不尋常的期中選舉，這兩場選舉都籠罩戰爭陰霾，且在老布希(G. H. W. Bush)及布希(G. W. Bush)任內發生。

1990年，老布希就職後第七季的支持率為69%，執政黨當年在國會丟失八席，投票率44.3%，席次變化為負1.3%；時至2002年，布希的支持率為67%，執政黨當年在國會增加八席，投票率50%，席次變化為正2.4%

1990年波斯灣戰爭讓老布希的聲望大增，民意支持率水漲船高，就像911恐怖攻擊對布希總統的影響，這對父子躲過歷屆總統第一任期遭遇期中選舉挫敗的魔咒，卻也很難找到更令人信服的證據，證明總統施政表現認可度對期中選舉有影響。

若以過去40年的標準評估，今年期中選舉完全正常發揮。

拜登總統的第七季的平均支持率為42%，民主黨的普選得票率應在45.1%，比2020年減少5.7%，若依歷史數據推斷，民主黨可能在眾院丟失逾40席。

布魯金斯研究所指出，此次選舉與歷屆選舉有兩處顯著差異，一是拜登即便在2020年以逾四個百分點擊敗前總統川普，但民主黨輸掉13個眾院席次，成為甘迺迪總統1960年來首次贏得總統大選的候選人所屬政黨的最差表現。

共和黨 眾議員雖為少數黨，但所占席次卻是在野黨史上最多，今年還可能拿下更多席。

其次，2020年人口普查重畫國會選區讓搖擺席次的數量降至歷史新低，搖擺席次的定義是贏家勝出幅度不到5個百分點。

2000年的人口普查過後，2002年選舉有124個搖擺席次，2010年普查後為99個，如今僅剩30席。

如果全國投票率高於平均值，可能會有高達25席成為焦點，包括那些在2020年得票差距介於10到15個百分點的席次。

雖然這類波動的證據難尋，但不能排除考量，若目前的未決選民最後大量支持共和黨，共和黨可能增加40席以上，但若民意維持現狀，共和黨最多只會增加25席到30席。