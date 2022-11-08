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蒙面人持武器監票 亞利桑納州：恐嚇選民零容忍

中央社／鳳凰城7日綜合外電報導
圖為亞利桑納選民投票。（美聯社）
圖為亞利桑納選民投票。（美聯社）

亞利桑納州一個選情緊繃地區的選務人員表示，他們已加強8日期中選舉的安全措施，並警告說，他們對恐嚇選民的行為將採「零容忍」政策。

在近年來最受關注的選舉中，預料將有數以百萬計的美國選民會前往投票所投票，選出國家、州、郡的官員。

亞利桑納州馬里柯帕郡（Maricopa County）當地官員表示，他們將加強保護投票所。2020年大選時，川普在馬里柯帕郡不敵拜登，最後輸掉選戰，也成為川普拒絕承認敗選的起點。

馬里柯帕郡警長潘佐尼 （Paul Penzone）告訴記者說：「我們會採取零容忍的政策。」

「如果你選擇出來違法，那我會有充足的牢房留給你。」

自2020年大選開始，這個有450萬人口的郡緊張局勢日益加劇，對許多當地共和黨人而言，不信任投票系統就像配戴榮譽勳章一樣。

共和黨國務卿、州長和參議員候選人，都完全認同川普在敗選後大動作聲稱的選舉無效論。儘管經過多次調查，沒有發現舞弊的問題。

但這無法阻止一些蒙面監票人，當中還有些人持有武器，在投票箱附近晃來晃去，他們稱之所以那麼做，是為了阻止有人灌票。

一名法官上周要這些人與投票箱保持距離，並表示他們不能在票箱周遭任一處露出他們的武器。

潘佐尼表示，他將部署便衣警察守護投票中心，並保護票箱的運送。

他說：「我這輩子從未想過，我們得設置障礙物、圍籬、鐵絲網，來保護讓我們能自由投票的建築。」

官員表示，預料8日將有大批民眾前往他們設置的200多個投票處。

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