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被封「普亭御廚」 俄商認干預美國選舉

編譯孫梁／綜合7日電
與克里姆林宮關係匪淺的俄羅斯商人普里戈金(Yevgeny Prigozhin)7日承認曾干預美國選舉。(美聯社)
與克里姆林宮關係匪淺的俄羅斯商人普里戈金(Yevgeny Prigozhin)7日承認曾干預美國選舉。(美聯社)

與克里姆林宮關係匪淺的俄羅斯商人普里戈金(Yevgeny Prigozhin)7日承認曾干預美國選舉，他在社群媒體聲明說：「我們的干預從過去持續到現在，今後仍將繼續。」

美國官方對此承認，似乎不感意外。國務院發言人普萊(Ned Price)對CNN表示，「他的聲明內容，沒有讓人意外之處」，「正是明白證明普亭總統與克里姆林宮，對『騙子和親信』的惡行視而不見」。白宮發言人尚皮耶也對此一「承認」表示，「破壞民主的行動，毫不意外。」

普里戈金的聲明是通過他的餐飲公司發布，首次承認他多年來一直否認的事實。普里戈金過去是熱狗攤販，後在聖彼得堡開了一家高檔餐館，引起俄羅斯總統普亭的注意，曾與到訪的法國前總統席拉克(Jacques Chirac)前往用餐，因此他被稱為普亭的「御廚」。

61歲的普里戈金此前一直保持低調，如今似乎有意增強自己的政治影響力。他今年9月還公開承認另一個此前多次否認的事實：他就是瓦格納傭兵集團的幕後操盤手。瓦格納集團不但參與了俄烏戰爭，還曾派兵到敘利亞和撒哈拉以南非洲作戰。最近網路一則視頻顯示，一個類似普里戈金的人到俄羅斯的流放地，招募囚犯去烏克蘭作戰。

美國2018年指控普里戈金和10多名俄羅斯公民以及三家俄羅斯企業干預美國選舉，指他們2016年在前總統川普獲勝前夕，在社群媒體上秘密煽動散布流言，試圖分裂美國輿論，成為特別檢察官穆勒(Robert Mueller)調查俄羅斯干預大選的一部分。

國務院今年7月懸賞1000萬元，以換取俄羅斯干預美國選舉的證據，包括普里戈金本人和他資助的一家聖彼得堡網路研究公司的訊息，但普里戈金始終否認干預美國選舉。

普里戈金2011年曾表示：「普亭知道我建立了商業人脈，也知道我願為賓客服務。」他2010年利用國家銀行的貸款開了一家製作學校午餐的公司，普亭親自出席揭幕式。這家餐飲公司多年來為克里姆林宮的活動提供外燴，還為俄軍提供伙食。

俄羅斯支持的分離武裝2014年在烏東地區與烏軍爆發衝突時，普里戈金表示他準備組建一支部隊到烏東地區，以保護當地的俄裔百姓。

俄羅斯 普亭 社群媒體

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