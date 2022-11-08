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創歷史 紐約州2同志競選國會議員

編譯柯立偉／綜合7日電
民主黨籍的齊默爾曼(左圖)與共和黨的桑托斯(右圖)。 (美聯社、Santos網站)
民主黨籍的齊默爾曼(左圖)與共和黨的桑托斯(右圖)。 (美聯社、Santos網站)

今日美國報(USA Today)報導，支持性少數者(LGBTQI+)的無黨派組織「勝利基金」(Victory Fund)統計，今年期中選舉共有1008位性少數族群候選人投入各項公職競選，紐約州長島國會第三選區更是創下兩黨候選人都是LGBTQI+的歷史紀錄。

現年68歲的民主黨籍聯邦眾議員候選人齊默爾曼(Robert Zimmerman)曾是國會資深幕僚，並供職民主黨全國委員會，今年是他首度參選；他說：「做為一個在1970年代成長、不敢出櫃的人，我從來沒想過紐約有天會接納能夠代表LGBTQI+族群的國會議員，更沒想過我可能就是這個人。」

現年34歲的共和黨籍候選人桑托斯(George Santos)則是少數公開出櫃的共和黨人，由於他支持佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的「不說同性戀」(Don't Say Gay)政策，使他多少受到LGBTQI+族群的批評，齊默爾曼就說他所認識的許多非性少數族群的共和黨支持者中，有不少人對LGBTQI+族群權益的立場都比桑托斯更為前進。

桑托斯則反擊說性傾向等話題的討論應是家長的權利，且他對佛州相關法律的支持與他性少數族群的身分並不矛盾；他說：「我是一個已婚男同志，過去十年中我從來沒有性別認同的困擾，我永遠都是LGBTQI+族群的夥伴。」

共和黨內的同志權益團體Log Cabin Republicans成員莫蘭(Charles Moran)指出，桑托斯顯然是LGBTQI+族群多元化的象徵。根據調查，約有14%的LGBTQI+族群在2020年大選時投票支持川普，因此莫蘭說性少數族群在政治立場上確實有多樣性；此外，兩人的參選也顯現出「性取向」漸漸不再是選舉時值得著墨的重點；莫蘭說：「人們已普遍接受LGBTQI+平權，因此性少數候選人更能把選戰聚焦於真正重要的事情上。」

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