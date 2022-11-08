俄亥俄州2千禧世代女性 角逐國會議員

共和黨籍的麥迪遜·吉喬特·吉爾伯特(右圖)跟民主黨籍的艾蜜莉亞·賽克斯(左圖)。(取材自推特、臉書)

俄亥俄州 新近重畫的第13國會選區是全國競爭最激烈的眾院 選區之一，兩位候選人的族裔和出身背景截然不同；政治立場，從墮胎合法化、打擊犯罪、乃至於振興經濟，更是針鋒相對；但兩人也有共通點：都是30多歲的千禧世代女性。

民主黨籍的艾蜜莉亞·賽克斯(Emilia Sykes)當年是第一位未滿30歲當選俄亥俄州議員的黑人女性，她追隨父母佛農與芭芭拉(Vernon and Barbara Sykes)的腳步踏入政壇，三人在州眾議會已經累積將近40年的問政資歷。老賽克斯目前仍擔任州參議員，也是選區重畫委員會成員。

如今36歲的賽克斯還要更上一層樓，角逐聯邦眾議員席次。競選過程中，她一再強調自己雖然年輕，但已有相當的從政經驗，「從我通過的法案中可以看出我為這個社區爭取到的資源，」賽克斯接受華盛頓郵報訪問時表示，「讓我有更多的時間服務，我能繼續做得更多。」

代表共和黨出馬的麥迪遜‧吉喬特‧吉爾伯特(Madison Gesiotto Gilbert)則是首度參選。2014年她贏得「俄亥俄州美國小姐」(Miss Ohio USA)后冠，就是由當時尚未從政的川普 旗下公司所主辦。這是她與這位前任總統的淵源起點。

2016年吉爾伯特投身為川普助選，並參與就職晚會籌備委員會的工作，她在川普加持下，成功打敗六名黨內初選對手。雖然被視為是「川家軍」一員，這位30歲的律師兼新手媽媽標榜自己是「獨立之聲」。

「俄亥俄州民應該在華府有個獨立的聲音能夠忠實地聚焦在解決我們最切身的問題上，」吉爾伯特在一份競選聲明中表示。

兩名千禧世代打對台究竟是什麼感覺呢？賽克斯告訴華郵：「我是代表我的社區參加選舉，不論我的對手是誰，我都是用同樣的方式競選。」

吉爾伯特透過書面表示，將結合她選美、擔任政治評論員、從事法律工作和初為人母的經歷，主打降低通膨和減少政府支出等議題。

賽克斯和吉爾伯特最後無論是誰勝出，都將面對一個平均年齡54歲，以男性居多的眾院。