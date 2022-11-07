丈夫加州自宅遇襲 裴洛西坦言「政治生涯規畫受影響」

期中選舉各界原本看好共和黨大勝，成為多數當，但目前選情似有變化。圖為民主黨眾議長裴洛西。(Getty Images)

聯邦眾院 議長裴洛西 今天表示，夫婿日前遭到暴力襲擊會影響她對政治未來的決定。而一項最新民調顯示，8成美國民眾擔憂政治暴力，65%民眾認為政治暴力情況增加。

美國即將在明天舉行期中選舉 ，但在大選前，裴洛西（Nancy Pelosi）夫婿保羅．裴洛西（Paul Pelosi）10月28日在加州自宅遭闖入的歹徒以榔頭重擊頭部受傷，送醫治療。

42歲的犯嫌德帕佩（David DePape）供稱原本打算捆綁裴洛西，打斷她的膝蓋，但闖入後只找到裴洛西82歲的夫婿保羅。

事發後裴洛西曾表示，夫婿在寓所遇襲顯示選舉工作人員和美國民眾都感受到國內政治氣氛緊張帶來的「恐懼」。

新聞網站Politico-Morning Consult的最新調查顯示，美國選民對政治暴力的擔憂正在增加。

80%的選民表達對政治暴力的擔憂，其中民主黨支持者更高達87%，共和黨支持者則有76%。65%的選民表示政治暴力在全國有所增加，但多數人認為自己的社區沒有。

至於罪魁禍首，83%選民認為肇事者要為自己行為負責，3/4的選民認為社群媒體要負責，69%將矛頭指向媒體，55%認為電視節目主持人與政治評論員要負責，57%的選民則指責前美國總統川普（Donald Trump）。

這是在4至5日對全美2005名選民所做的調查，誤差為正負2個百分點。

裴洛西夫婿遇襲不僅讓美國選民對政治暴力的擔憂升高，裴洛西自己的政治生涯規畫也可能受到影響。她今天接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時坦言，夫婿遇襲將影響她在期中選舉後對自己政治未來的決定。

一般預期，民主黨可能會在明天選舉中輸掉眾院多數黨地位，裴洛西將交出議長槌。外界好奇她是否會選擇退休。